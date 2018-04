Alimenti : poco iodio per più di un italiano su 10 : Carenza di iodio: una condizione diffusa che ha possibili ricadute sull’organismo e sul metabolismo, come ipotiroidismo, spossatezza e sensibilità al freddo. Secondo una ricerca dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami), il 29% della popolazione mondiale è esposta alla carenza di iodio e in Italia il deficit riguarda il 12% della popolazione, più di un italiano su 10 (circa 6 milioni di persone). ...