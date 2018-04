Alimenti | per le donne over 70 broccoli ‘scudo’ salva-arterie

Tumori : ecco gli Alimenti che proteggono dal cancro e perché : Secondo alcuni risultati ottenuti da uno studio PREDIMED (Prevencion con Dleta Mediterranea), si è trovata un’associazione tra il consumo di leumi, in particolare le lenticchie, e il rischio di mortalità causata dalla comparsa di forme tumorali. I ricercatori dell’Unità di Nutrizione in collaborazione con altri gruppi di ricerca dello studio PREDIMED hanno valutato il consumo di questi alimenti per contrastare queste malattie tante volte ...

Bioshopper per Alimenti - per il Consiglio di Stato si potranno portare da casa : I sacchetti biodegradabili per alimenti al supermercato si potranno portare anche da casa . Lo ha deciso il Consiglio di Stato , con un parere sollecitato dal Ministero della Salute. La decisione ...

Alimenti : poco iodio per più di un italiano su 10 : Carenza di iodio: una condizione diffusa che ha possibili ricadute sull’organismo e sul metabolismo, come ipotiroidismo, spossatezza e sensibilità al freddo. Secondo una ricerca dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami), il 29% della popolazione mondiale è esposta alla carenza di iodio e in Italia il deficit riguarda il 12% della popolazione, più di un italiano su 10 (circa 6 milioni di persone). ...

Alimenti - Perugia : i Nas sequestrano 50 Kg di sushi in un ristorante : Cinquanta chili di Alimenti, prevalentemente sushi, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas in un ristorante giapponese della provincia di Perugia. In particolare, i militari hanno trovato prodotti carnei, ittici e semilavorati farinacei irregolarmente congelati, privi di etichettatura e di indicazioni sulla tracciabilità, conservati in cattive condizioni igieniche e sanitarie. Per il titolare è stata elevata una maxi multa da 2.500 ...

Pasqua : quali Alimenti preferire ed evitare per tenere sotto controllo la glicemia : Altro che ‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’: parafrasando il noto modo di dire, gli italiani hanno le idee chiare quando si tratta della festività e di quello che verrà portato sulla loro tavola. Per celebrare la ricorrenza, secondo 7 esperti su 10 non ci sono dubbi: a vincere è sempre la tradizione, seppur rivisitata in chiave moderna. Sulle tavole trionferà la cosiddetta “cucina della nonna”: le classiche ricette della tradizione ...

Vicenza : raccolte 21 tonnellate Alimenti per famiglie in difficoltà : Vicenza, 28 mar. (AdnKronos) – Si è conclusa con 21 tonnellate di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà ‘Riempimi di gioia”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza con l’ausilio del Gruppo volontari della protezione civile del Comune e numerose realtà del volontariato.‘L’iniziativa ha cambiato stagione ‘ ...

Vicenza : raccolte 21 tonnellate Alimenti per famiglie in difficoltà (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I supermercati e ipermercati coinvolti sono stati 36, 35 invece le associazioni e i gruppi di volontariato partecipanti alla raccolta, oltre a 20 parrocchie, e 385 i volontari totali che si sono alternati sabato e domenica nei turni di presenza e nel lavoro di stoccaggio e preparazione del materiale. La distribuzione degli alimenti sta avvenendo attraverso il coordinamento tra i servizi sociali e le ...

Alimenti - patata : un ottimo alimento per i bambini grazie alla sua elevata densità nutrizionale : La patata è ritenuta un ottimo alimento per l’alimentazione del bambino grazie alla sua elevata densità nutrizionale, e le patate Novelle Selenella, disponibili da metà aprile, hanno un gusto delicato, una buccia sottile e una polpa tenera e sono un concentrato di vitamine. Ottime arrostite, cotte a vapore e saltate in padella sono il piatto perfetto per coniugare gusto e benessere. Mattia Di Nunzio, Dottore in Scienze e Tecnologie Alimentari e ...

Cibi per celiaci - garantita l’assistenza/ Cosa prevede il nuovo decreto : Alimenti gratis per 200mila persone : Evitati tagli troppo pesanti per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine, domani la firma dell'accordo tra Stato e Regioni, ecco di Cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Alimenti per celiaci gratis : le novità del decreto - ecco cosa è cambiato : Gratuità per gli Alimenti senza glutine per celiaci. Lo Stato continuerà l’assistenza economica dei cittadini italiani celiaci. Il nuovo decreto però ha abbassato il tetto massimo per l'acquisto dei prodotti ‘gluten free’ e di conseguenza la spesa dei celiaci sarà meno ricca e invece più leggeri i costi da sostenere da parte dello Stato. Alimenti per i celiaci: cosa è cambiato Le persone affette da questo particolare disturbo alimentare potranno ...

Oggi è la Giornata internazionale del Sonno : ecco quali Alimenti consumare per dormire bene : Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: sono questi i protagonisti della dieta da cuscino per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia a vari livelli di intensità. E’ quanto spiega la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale del Sonno, il 16 marzo 2018, alla vigilia della primavera che accentua un problema che riguarda 1/3 della popolazione ...