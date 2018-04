Alimentare | Coldiretti | scatta obbligo stabilimento in etichetta

Coldiretti : "Il made in Italy è campione in sicurezza Alimentare insieme ai prodotti del paniere nazionale" : L'agroalimentare "made in Italy" vince per regolarità e sicurezza. I controlli a campione, infatti, premiano i prodotti del 'paniere-Italia', che hanno contribuito a delineare un risultato ...

Coldiretti : la Pasqua spinge l’Alimentare : La crescita del 6,2% del fatturato alimentare rispetto allo scorso anno è spinta dalle previsioni positive sulle tavole degli italiani a Pasqua. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti su dati Istat a gennaio in relazione ai risultati dell’industria alimentare che devono trasferirsi nelle aziende agricole dove in molti comparti le remunerazioni non coprono neanche i costi di produzione, mentre a livello di consumi al dettaglio il cibo – ...

Coldiretti contro il Ceta : 'Frena la crescita dell'export Alimentare in Canada' : Il Ceta? Una iattura per l'export alimentare in Canada. Almeno per la Coldiretti che ha sempre criticato e combattuto il trattato di libero scambio tra Europa e Canada. E se la Confederazione italiana ...

Coldiretti : la produzione agroAlimentare traina la crescita dell’industria : E’ la produzione agroalimentare a trainare la crescita dell’industria con un balzo record del 7,5% a gennaio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati dell’Istat sulla produzione industriale nel mese di gennaio in crescita del 4% su base annuale. L’alimentare – sottolinea la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale ...

Coldiretti - infiltrazioni della malavita : business da 21 - 8 miliardi nell’agroAlimentare : Anche per effetto delle infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, si distrugge la concorrenza e il libero mercato legale con il risultato della moltiplicazione dei prezzi che per l’ortofrutta arrivano a triplicare dal campo alla tavola: lo rileva Coldiretti in riferimento alla cattura del latitante Antonino Pesce appartenente alla omonima cosca della ‘Ndrangheta infiltrata nel settore del trasporto degli agrumi. Si ...

Made in Italy - Coldiretti : 1/4 della spesa Alimentare resta anonima : Con la decisione di accelerare sull’etichettatura di origine obbligatoria anche per la pasta e per il riso di fronte alle incertezze comunitarie si realizza un passo determinante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori in una situazione in cui però ancora 1/4 della spesa degli italiani resta anonima. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione del Pasta Day organizzato alla scadenza ...