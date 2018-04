Alessia Mancini shock su Nadia Rinaldi Ha la rabbia repressa delle ex

Isola : la verità di Jonathan su Alessia Mancini : Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Fuoco e fiamme all’Isola dei Famosi 2018. Durante l’undicesima puntata (qui la diretta minuto per minuto) Jonathan ha finalmente svuotato il sacco e detto tutto quello che pensa su Alessia Mancini, svelando spinosi retroscena che hanno scatenato una presa di posizione anche della conduttrice Alessia Marcuzzi. I due stavano discutendo da minuti sull’opinione che l’uno ha dell’altro, e ...

Jonathan smaschera Alessia Mancini in diretta all’Isola dei Famosi : Isola: Jonathan Kashanian sbugiarda Alessia Mancini Alessia Mancini è stata di nuovo interpellata dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi stasera in diretta per confrontarsi con Jonathan Kashanian. L’ex velina di Striscia la Notizia in settimana ha accusato Jonathan di voler eliminare dal gioco la sua amica Rosa Perrotta, anche se non voleva farlo sapere. Insomma, secondo Alessia l’ex collaboratore di Verissimo agirebbe ...

Isola - lite tra Alessia Mancini e Jonathan 'è falso' - lui risponde 'non me lo merito - ora dico tutto' : Durante la diretta dell'undicesima puntata dell' Isola dei famosi viene affrontato il rapporto tra Alessia Mancini e Jonathan . Tra i due naufraghi scoppia un litigio dai toni molto accesi. 'Ho sempre ...

Isola dei Famosi 2018/ Diretta e primo finalista : lite Jonathan vs Alessia Mancini (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:50:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini contro Rosa Perrotta - ecco il motivo Video : Un consueto appuntamento dedicato alla tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, giunto quasi al termine. Di recente, due naufraghe, cioè #Alessia Mancini e #Rosa Perrotta sono state protagoniste dell’ennesimo litigio. L’ex tronista e Bianca Atzei si sono riappacificate Come ben sanno i telespettatori, la settimana appena trascorsa in Honduras, è stata caratterizzata dai toni accesi, perchè Franco Terlizzi ...

“Sai che ha detto?”. Isola - l’inaspettata rivelazione di Alessia Mancini. L’ex velina spiffera tutto alla nemica Elena Morali e mette in mezzo anche Rosa Perrotta. Le parole choc dei naufraghi : Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ”L’Isola dei famosi”, che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall’ultimo scontro fra Rosa Perrotta e ...

Alessia Mancini / Lo scontro con Rosa Perrotta e la confessione shock (Isola dei famosi 2018) : Alessia Mancini all'Isola dei famosi si scontra ancora con Rosa Perrotta, a causa di una presunta ingiustizia nella divisione delle porzioni di cibo. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : vincitrici Francesca Cipriani o Alessia Mancini per gli scommettitori : Stasera si conoscerà il primo finalista delle edizione 2018 delL'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. In attesa del risultato delle ultime nomination - che vedono candidati all’uscita Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian - cambia la lavagna Snai che vede favorite per la vittoria proprio la Cipriani e Alessia Mancini, entrambe a 3 volte la scommessa, con Amaurys Perez che scivola a ...

Alessia Mancini si confida con Elena Morali : il segreto che turba Rosa Perrotta : Alessia Mancini si confida con Elena Morali a telecamere spente: la reazione di Rosa Perrotta L’Isola dei Famosi è quasi giunta alla fine ma, nonostante tutto, i litigi tra i naufraghi sembrano destinati a non placarsi facilmente. Questa volta, come mostrato oggi durante il day time, le protagoniste dell’ultimo intrigo sono state Elena Morali, Alessia […] L'articolo Alessia Mancini si confida con Elena Morali: il segreto che ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini durissima con Rosa Perrotta : "Mi viene il vomito" : Non sono di certo giorni facili questi all'Isola dei Famosi, dopo l'abbandono di Franco Terlizzi e la stanchezza che inizia a farsi sentire, tra i naufraghi c'è un po'di tensione.E le protagoniste di discussioni, accesi battibecchi e litigi sono principalmente le naufraghe. Ma se da una parte Rosa Perrotta e Bianca Atzei sono riuscite ad avvicinarsi e a comprendersi, dall'altra Rosa e Alessia Mancini non si sopportano proprio. Neanche un giorno ...

Isola dei Famosi : Elena Morali fa una confessione su Alessia Mancini : Alessia Mancini fa una confidenza a Elena Morali sull’Isola Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta su Playa Dos ha destabilizzato gli equilibri tra i naufraghi in Honduras. Le due concorrenti, poco amate da alcuni componenti del gruppo, sono state al centro di scontri e dibattiti questa settimana. Il daytime in onda oggi pomeriggio su Canale5 dell’Isola dei Famosi 2018, mostrerà un nuovo sfogo di Elena Morali che farà una ...

Alessia Mancini/ Gaspare ancora un alleato? (Isola dei famosi 2018) : Alessia Mancini all'Isola dei famosi ricerca la sintonia con Nino Formicola dopo averlo nominato nell'ultima puntata. "Allenza" compromessa? Intanto su Rosa Perrotta e Elena Morali...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:10:00 GMT)

“Mi fanno vomitare”. Isola dei famosi - duro attacco di Alessia Mancini. La bella concorrente si lascia sfuggire un commento durissimo. Con chi ce l’aveva? Beh - gli equilibri stanno davvero cambiando nel reality : All’Isola dei famosi 2018 sembra che gli equilibri stiano cambiando. Dopo l‘allontanamento forzato di Franco Terlizzi (solo temporaneo? Forse potrebbe rientrare) per motivi di salute, a Playa Dos sono rimasti otto naufraghi. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta dall’Isola che non c’è ha sconvolto, come c’era da attendersi, i meccanismi del gruppo e a farne le spese è soprattutto Alessia Mancini, che da sempre ...