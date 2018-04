Alessandra Ghisleri | il sondaggio | ' C' è il sorpasso di Matteo Salvini su Luigi Di Maio'

Matteo Renzi - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'Pd al bivio - deve fare come Di Battista e Di Maio' : 'Il Pd è a un bivio, Matteo Renzi dovrebbe fare come il Movimento 5 Stelle '. Il consiglio arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia un colpo. Ospite di Omnibus su La7, la ...

Alessandra Ghisleri - l'amara profezia della sondaggista : 'Ecco cosa rischia chi va al governo' : 'Chi ha votato per un partito desidera vederlo governare'. Alessandra Ghisleri , ospite di Omnibus , su La7, illustra gli scenari per il nuovo governo e premette che 'tra gli elettori del Movimento 5 ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : 'Quale governo vogliono gli italiani' : M5s-Lega , governo del presidente o Pd-5stelle? Quale governo preferiscono gli italiani?. La presidente di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , ...

Alessandra Ghisleri : 'Il Pd ha ruolo un ruolo chiave. E Renzi è tornato' : ' Matteo Renzi è tornato a fare Renzi'. Alessandra Ghisleri , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , analizza gli scenari post-voto a cominciare dal discorso dell'ex premier: 'Renzi ha ...

Alessandra Ghisleri : 'Sono caduti i capibastone del Sud come D'Alema. Ora Salvini e Di Maio gestiscano il voto' : 'Hanno votato contro il metodo della politica, hanno eliminato i candidati degli anni Novanta come Massimo D'Alema '. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, analizza il voto del 4 marzo: 'E di fatto è ...

Alessandra Ghisleri : 'Hanno votato Di Maio o Salvini perché parlavano nelle piazze alla gente non dalle poltrone' : 'Il Pd è stato escluso nel dibattito'. Alessandra Ghisleri , ospite di Omnibus su La7 , analizza il risultato elettorale e sostiene che il voto per il M5s ha contribuito a polarizzare lo scenario ...

Silvio Berlusconi - Alessandra Ghisleri : 'I suoi voti sono andati alla Lega - quelli del Pd al M5s' : 'A livello nazionale alla Camera i voti si sono mossi a blocchi. Nel centrodestra c'è stato un travaso di quasi tre milioni di voti - un po' meno, due milioni e 700 mila - da Forza Italia verso la ...

Alessandra Ghisleri - la denuncia : 'Falsi exit-poll attribuiti al mio istituto - vogliono orientare il voto' : 'Si tratta di una ingerenza molto forte che sembra fatta per mobilitare attraverso i social tutto il mondo che gira attorno al voto, media ed elettori compresi: per quanto ci riguarda chiederemo l'...

Alessandra Ghisleri : 'Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renzi' : ' Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renz i'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, analizza il duo Renzi-Gentiloni: ' Funziona l'insieme. Gentiloni piace ...

Alessandra Ghisleri - il giudizio tombale : 'Cosa succederà una settimana dopo il voto'. Italia fregata : 'Un continuo battibecco tra leader, l'uno contro l'altro', sintetizza la sondaggista di Euromedia Research , secondo cui si va avanti solo per 'temi forti' dettati dalla calda cronaca , 'Macerata 1, ...

Alessandra Ghisleri su Silvio Berlusconi : 'Pagherà l'appello agli espulsi M5s - anche se forse era una battuta' : Silvio Berlusconi ha lanciato un appello ai grillini travolti da rimborsopoli, quelli che di fatto verranno espulsi dal M5s subito dopo il voto , poiché al seggio non ci vogliono rinunciare, . Il Cav, ...

Alessandra Ghisleri : 'Gli ultimi 15 giorni decisivi per i partiti vicini al 3 per cento. E per il Pd e Forza Italia...' : A pochi minuti dal silenzio imposto a sondaggi e sondaggisti, che scatta da sabato 17 febbraio, Alessandra Ghisleri a L'aria che tira snocciola le sue ultime sentenze. Al netto del fatto che il ...

Luigi Di Maio - Alessandra Ghisleri : 'Sembra Silvio Berlusconi nel 1994' : 'Vedere Luigi Di Maio che si curava la cravatta , molto uomo immagine, con una presentazione molto vicina a quello che era lo stile Berlusconi del '94 , ha fatto molto impressione. Con queste persone ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio bomba : centrodestra prima coalizione - M5s primo partito e Pd più forte alla Camera : Secondo gli ultimi sondaggi di Alessandra Ghisleri, il centrodestra sarebbe in vantaggio di 10 punti percentuali sulle altre coalizioni. 'Siamo tra il 27 e il 29 per cento per il c entrosinistra - ...