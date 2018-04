Albert Hammond Jr | gli echi degli Strokes ma non solo nel suo quarto album da solista

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Per il suodaJr, noto per essere il chitarrista della band newyorchese, è stato ispirato dalla prematura morte di Francis, il fratello gemello, e dall’effetto persistente che questo evento ha avuto nella sua vita. Nel 1979, infatti, Claudia, la madre diJr, ebbe un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza, macontinuò a crescere senza che nessuno si accorgesse di lui sino al sesto mese di gravidanza.Così, riflettendo su questa triste vicenda familiare,ha immaginato un alter ego energico di Francis, che ne porta con sé lo spirito (da qui il titolo del suo nuovoFrancis Trouble). Ma, parafrasando David Bowie,mette in guardia pubblico e critica dal fare congetture, affermando: “Quello che la musica dice può essere anche serio, ma come mezzo la musica non dovrebbe essere analizzata o presa troppo ...