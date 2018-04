Al via ' Progetto Nocciola Italia'

Cosa portano via con loro i Rohingya in fuga dal Myanmar? Il progetto fotografico : Nouras ha iniziato a correre senza fermarsi e guardare indietro. Quando il suo villaggio è stato dato alle fiamme non c’era tempo da perdere per lei e per i suoi quattro bambini. Si è bloccata solo quando ha sentito il pianto disperato di un neonato, era lì a terra, accanto a due corpi senza vita. Nouras non ci ha pensato un attimo e lo ha stretto tra le sue braccia poi ha ripreso la sua fuga. Quel bambino lo ha chiamato Mohamed Hasan, ...

Beijing - avviato progetto di Health Coaching : ... l'Associazione cinese degli industriali privati del settore scienza e tecnologia ha fondato la sua commissione specializzata, su proposta del Laboratorio per l'innovazione dell'Istituto di ricerca ...

'Life-food waste standup' - al via il primo progetto per le donazioni alimentari : ... più solidali e comunitarie, tanto, ad esempio, da normare con due leggi regionali , 19/2016 e 16/2015, la promozione dell'economia solidale e il sostegno all'economia circolare, che ruota in ...

Cinque Terre - parte il progetto per riaprire la via dell'Amore - : Primo passo per riaprire completamente, dopo 6 anni, una delle "passeggiate" liguri più apprezzate al mondo. Il sentiero venne chiuso nel settembre 2012, a causa di una frana in cui rimasero ferite 4 ...

Cinque Terre - parte il progetto per riaprire la via dell'Amore : Cinque Terre, parte il progetto per riaprire la Via dell'Amore Primo passo per riaprire completamente, dopo 6 anni, una delle "passeggiate" liguri più apprezzate al mondo. Il sentiero venne chiuso nel settembre 2012, a causa di una frana in cui rimasero ferite 4 turiste australiane Parole chiave: ...

Sanità e tecnologia : droni per trasportare farmaci e sangue - al via Progetto in Toscana : Si è svolta ieri 26 Marzo, nella zona di Punta Ala, la prima fase di una esercitazione, nell’ambito di un progetto ancora in fase di sperimentazione della Asl Toscana sud est, di alcuni droni che hanno sorvolato il litorale. “Si tratta – spiega Massimo Mandò, direttore Dipartimento emergenza urgenza Asl Toscana sud est – della prima fase di un progetto a livello nazionale che si declina su due fronti, il trasporto di materiale ...

Flop di ascolti per The Voice of Italy 2018 - peggior debutto di sempre per un progetto da archiviare : Delusione ascolti per The Voice of Italy 2018 non soddisfano le aspettative. C'era da aspettarselo, dal momento che la rete aveva deciso per la cancellazione del talent dal palinsesto, poi reinserito con una nuova formula che non è servita a risollevare il trend che ha fatto registrare un trend disastroso, con il peggior dato di debutto nella storia del programma di Rai2. Non sono serviti J-Ax e Francesco Renga a risollevare le sorti del ...

Riviera Adriatica : via definitivo al progetto di riqualificazione dell’area ex Fim : 1/6 ...

Rinviato il progetto seconde squadre in Italia : se ne riparlerà per il 2019/20 : Slitta l'inserimento delle squadre B: Fabbricini e Gravina hanno Rinviato il discorso alla stagione 2019/20 L'articolo Rinviato il progetto seconde squadre in Italia: se ne riparlerà per il 2019/20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calabria : al via il progetto di valorizzazione del Parco nazionale del Pollino : Il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio, in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, hanno avviato presso la Presidenza del Parco nazionale del Pollino un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle risorse culturali, religiose e naturalistiche. ...

Isole da salvare : al via la nona edizione del progetto di Marevivo “Delfini Guardiani” [FOTO] : 1/5 ...

Al via il progetto 10.000 alberi per Pantelleria : 250 piante di mirto per non dimenticare l’incendio 2016 : Grazie al contributo di importanti aziende nazionali e al supporto dei cittadini, con la piantumazione di 250 piantine di mirto (Myrtus communis), in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, parte il progetto di riforestazione dell’isola Pantelleria che, a seguito del vasto rogo di origine dolosa nel 2016, ha perso oltre 600 ettari di boschi e vegetazione autoctona. Promotore dell’iniziativa è il Comitato Parchi per Kyoto, onlus ...

Le P.A. del Bacino Padano a scuola di bicicletta : con il progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica : Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto ...

Campidoglio - al via semplificazione processi amministrativi con progetto piattaforma Taxi web : Velocizzare i servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti attraverso una nuova e più veloce piattaforma web che permetta all’Amministrazione di gestire il trasporto pubblico non di linea. Questo l’obiettivo del progetto Taxi web, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità (Rsm), che offrirà agli operatori uno strumento agile e immediato, riducendo al minimo […] L'articolo Campidoglio, al via semplificazione processi amministrativi ...