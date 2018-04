Consultazioni per il nuovo Governo al via oggi al Quirinale : Per tutta la durata delle Consultazioni, il Quirinale trasmetterà la diretta streaming delle dichiarazioni dei gruppi parlamentari al termine dei colloqui con Mattarella. ' La diretta , si legge in ...

Consultazioni - al via la prima giornata Roberto Fico al Quirinale| : - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Governo - al via le consultazioni al Quirinale : 'Laddove prevalgono il dialogo e il buon senso istituzionale si possono trovare soluzioni condivise e utili al Paese', ha detto la seconda carica dello Stato al Messaggero , 'Starà ora alla politica ...

Governo - via alle consultazioni Mattarella riceve Casellati e Fico Segui gli incontri in diretta : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del Governo.

Al via le consultazioni al Colle : Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera Le foto : A seguire il presidente della Camera Fico e Napolitano. Nel pomeriggio il Gruppo per le autonomie, gruppi misti di Camera e Senato e Fratelli d’Italia

Consultazioni al via - Casellati a colloquio con Mattarella : La neo presidente del Senato dichiara: 'lo strappo tra Berlusconi e Salvini è un'ipotesi che non è nelle cose'. Alle 11,30 l'incontro con Fico, e poi con Giorgio Napolitano - Con l'arrivo della ...

Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del...

Al via le consultazioni al Quirinale : Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera : A seguire il presidente della Camera Fico e Napolitano. Nel pomeriggio il Gruppo per le autonomie, gruppi misti di Camera e Senato e Fratelli d’Italia

Governo - via alle consultazioni. Casellati : «FI e Lega? Niente strappi» : La presidente del Senato sale per prima al Colle: «Collaborazione per risolvere i problemi del Paese». Le priorità? «Riforma fiscale, lavoro e sicurezza».

Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve la presidente del Senato : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del Governo.

Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve la presidente del Senato : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del...

Consultazioni - al via la prima giornata Casellati al Quirinale | : Il presidente della Repubblica Mattarella riceve nel suo Studio alla Vetrata i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Al via le consultazioni al Quirinale : 10.36 Si è ufficialmente aperta la prima giornata di consultazioni, al Quirinale, per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta ricevendo nello Studio alla Vetrata Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica.

Quirinale : al via le consultazioni con il Presidente Mattarella SEGUI DIRETTA : ECCO LE COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI ECCO IL CALENDARIO DELLE consultazioni ***SEGUI DIRETTA*** Correlati [ consultazioni ], [ DIRETTA ], [ governo ], [ politica ], [ Quirinale ], [ sergio ...