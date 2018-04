Al via Festival ' art+b=love | ? | ' a Ancona

Festival dell’italiano a Siena : al via con Matteo Renzi : Matteo Renzi inaugurerà a Siena il 6 aprile ‘‘Parole in cammino‘, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. L’ex premier partecipera’ a un incontro ispirato al volume di Massimo Arcangeli dal titolo ‘Renziario’ e dedicato alla comunicazione elettorale al tempo della rete. Alla manifestazione, in programma fino all’8 aprile, parteciperanno un centinaio di ospiti tra accademici, ...

Montreux - VD - : cultura giapponese - al via Festival Polymanga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Custonaci - al via la seconda edizione del Teatro Festival : ... torna il Teatro Festival 'Città di Custonaci', organizzato dalla Pro Loco di Custonaci: tre spettacoli negli spazi del Teatro di Custonaci in coproduzione con il Comune di Custonaci e tre spettacoli ...

Torino Jazz Festival 2018 - date e programma : al via la sesta edizione : ... Frankie hi"nrg mc con Al Jazzeera e Federico Marchesano Trio con Louis Sclavis la prima italiana di un'artista iconica, Melanie De Blasio, numerosi spettacoli pomeridiani, aperitivi in musica ed ...

"In viaggio" ad Ancona dal 16 al 25 marzo la quinta edizione del Cinematica Festival : Per tutta la durata Festival sarà possibile assistere ad eventi cinematografici, con proiezioni e ospiti, spettacoli di danza e videodanza, performance artistiche e musicali. Il Cinematica Videodance ...

Al via il Festival di teatro spontaneo : ... 11 marzo 2018 - Il Festival Nazionale di teatro spontaneo , la manifestazione teatrale che caratterizza la primavera aretina, nella sua XXIII edizione, vedrà succedersi sul palcoscenico spettacoli ...

Al via il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo 2018 : Il Festival è anche il ciclo di tavole rotonde e convegni per accompagnare il pubblico e guidarlo verso una corretta fruizione degli spettacoli, di concentri decentrati in Costa Azzurra e dei ...

"Vip" - al via la collaborazione tra Ravenna Festival e Tippest : offerte esclusive a prezzi ridotti : Spettacoli teatrali seguiti dalla platea, cene in ristoranti stellati, servizi esclusivi pensati e offerti solo ai clienti "vip" di Tippest: questo è il nuovo progetto lanciato dalla piattaforma di ...

Al via la XIV^ edizione Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime : Il Cinecircolo Romano è lieto di invitare alla XIV edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, in programma dal 12 al 14 marzo presso il Cinema Caravaggio di via Paisiello 24, a Roma. L’evento, che ha ottenuto qualificatissime collaborazioni e patrocini, intende promuovere il Cinema Giovane italiano dedicando proiezioni e dibattiti sia alle Opere Prime in concorso, che ad altri film del Cinema Giovane in cui si sono ...

viaggio a Zurigo - dove l’arte è diffusa : musei - gallerie - concerti - teatri - festival e non solo : Zurigo non è solo la “casa“ di istituzioni come il Teatro dell’Opera o il Kunsthaus ma un posto magico che ospita più di 50 musei, più di 100 gallerie d’arte, piccoli esercizi e associazioni legate alla cultura, eventi, festival e in più dà spazio a svariate altre installazioni e luoghi d’arte visitabili da chiunque negli spazi pubblici in città. Gli appassionati possono scegliere tra tanti appuntamenti e una miriade di luoghi per ogni tipo di ...

Al via le prevendite per tutti gli spettacoli della XXIX edizione del Ravenna Festival : Si aprono giovedì 8 marzo le prevendite per tutti gli eventi della XXIX edizione di Ravenna Festival , 1 giugno - 22 luglio, , che - con oltre 50 giorni di programmazione, più un centinaio di ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : 'Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : ''Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Al via sotto la neve la 15esima edizione del Montecarlo Film Festival diretto da Ezio Greggio : Un "giro del mondo" che testimonia l'universalità del genere commedia capace sempre più di distaccarsi da realtà locali e culture specifiche. Gran finale il 2 marzo alle 19.45 con l'anteprima ...