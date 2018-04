AIR FORCE - AQUILE D' ACCIAIO 3 Su Rete 4 il film con Louis Gossett Jr oggi | 4 aprile

Leonardo : al via consegna a Royal AIR FORCE del sistema di protezione Britecloud : La RAF sarà la prima forza aerea al mondo a mettere in campo questa nuova tecnologia di protezione. Lo sviluppo del Britecloud, sottolinea Leonardo un comunicato, è coerente con il piano industriale ...

SCANDAL - “AIR FORCE Two”. Recensione 7x13 : L’incontro della scorsa settimana con Annalise Keating ha fatto compiere ad Olivia la cosa giusta, dopo che da tempo non agiva secondo giustizia. La donna però non può stare mai al sicuro, dopo essere stata cacciata dalla Casa Bianca, deve affrontare un nuovo nemico Cyrus Beene, che non si rassegna al ruolo di secondo come abbiamo visto nella tredicesima puntata intitolata “Air Force Two”. Che Cyrus non amasse il suo ruolo di vice ...

Mentre Donald Trump sale sull'AIR FORCE One una folata di vento svela cosa si nasconde sotto la sua chioma : Da quando Donald Trump è diventato Presidente degli Stati Uniti, la domanda che tutti si pongono è: qual è il segreto della sua folta chioma? Merito di un talentuoso parrucchiere o semplicemente di un parrucchino?Il segreto è stato in parte svelato dalla giornalista dell'HuffPost Ashley Feinberg, che sul suo profilo Twitter ha condiviso il video del momento in cui Trump sale la scaletta dell'Air Force One e ...

Ecco le Nike AIR FORCE 1 con swoosh colorato intercambiabile : Le Air Force 1, tanto nella versione off white quanto in quella black, sono senza alcun dubbio tra le sneakers più iconiche mai prodotte da Nike. Ma se qualcuno volesse arricchirle con un pizzico di colore in più? Nessun problema. Stanno iniziando a circolare sul web le immagini di una nuova versione cutomizzabile che potrebbe approdare a breve in alcuni selezionati negozi statunitensi: un modello dotato di un set di swoosh colorati applicabili ...

Piloti di jet si allenano per i 50 anni dell'AIR Force : Spettacolari evoluzioni aeree nei cieli della repubblica di Singapore, dove i Piloti dei caccia militari si addestrano in vista dell'inizio delle celebrazioni per i 50 anni della forza aerea del Paese. La Singapore Air Force, fondata il primo...

AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO/ Su Rete 4 il film con Louis Gossett Jr. (oggi - 1 febbraio 2018) : Air FORCE - AQUILE D'ACCIAIO, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Louis Gossett Jr. e Paul Freeman, alla regia John Glen. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:45:00 GMT)

Sull'AIR FORCE di Trump due superfrigoriferi da 24 milioni di dollari : Rottamazione in corso sull'Air Force One. A bordo dell'aereo del presidente arrivano due nuovi frigoriferi per un costo totale di 24 milioni di dollari. Il contratto è stato stipulato lo scorso dicembre per sostituire due dei cinque frigoriferi. Non si tratta di normali frigoriferi: devono conservare, infatti, fino a 3mila pasti, garantendo viaggi lunghi e la possibilità di non doversi rifornire dai fornitori locali (evitando così ...