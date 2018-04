ilfattoquotidiano

Aemilia, i corsi di formazione per giornalisti tenuti dagli avvocati che vogliono processare la stampa…

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Due incontri formativi per i, che assegnano punteggi per l’aggiornamento obbligatorio della categoria, vedranno sul banco dei relatori glidelle Camere Penali di Modena e Bologna, quelle che ili hanno messi sotto “Osservatorio” e che hanno presentato un esposto all’Ordine deidi Bologna contro i cronisti del processo. Due incontri che si svolgeranno a Bologna a distanza di sole 24 ore uno dall’altro. Il primo, alla scuola di scienze politiche, sarà sul tema “Ine giustizia, il rapporto tra esigenze processuali e stampa”. Tra i relatori ci sarà Alessandro Sivelli, già difensore del politico di Forza Italia Giuseppe Pagliani (condannato a quattro anni in appello) nel processoe legale di Francesco Grande Aracri nel contenzioso sui beni sequestrati al fratello del boss Nicolino che vive a Brescello. Sivelli è ...