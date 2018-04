' Addio alla provincia rossa' | il dibattito a Colle Val d' Elsa

L'Addio a Luigi De Filippo : l'affetto di amici e colleghi alla camera ardenti al teatro Parioli : Sulla bara la coppola scura e la sciarpa grigia che usava in scena, anche nell'ultimo Natale in casa Cupiello. Accanto il cavalletto con il suo volto in primo piano, sorridente, il gonfalone del ...

“Franco Terlizzi è stato cacciato”. Clamoroso all’Isola dei Famosi. Altro che motivi di salute : ecco la vera ragione dietro l’Addio a sorpresa del naufrago a poche settimane dalla finale. Una scelta che farà discutere : Se c’è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L’Isola dei Famosi, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L’ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all’apparizione a tempo determinato di Valeria ...

Salvini e l'eterno Addio alla sigaretta : Il fumo e Matteo Salvini. Il segretario leghista venerdì ha annunciato che proverà a smettere di fumare come regalo per il figlio Federico, che martedì compira' 15 anni. "Lui e la Mirta, che ha cinque anni, mi dicono 'Papà basta con 'sta puzza di sigarette, ti fai del male, quand'è che smetti? Non è facile in periodi come questi di litigi, incontri, ...

Fabrizio Frizzi - l'Addio commovente a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci : 'Non è stato facile' : Per Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le Stelle non è stato facile realizzare la puntata di sabato 31 marzo a causa del dolore ancora vivo per la morte di Fabrizio Frizzi , a cui la ...

Addio a Emiliano Mondonico - che carriera : dall'Atalanta alla sedia granata : ... il 'Mondo' ha conquistato in carriera ben 5 promozioni dalla B alla Serie A dalla 'sua' Cremonese alla Fiorentina Addio Mondonico: FECE GRANDI TORINO E ATALANTA LE REAZIONI DEL MONDO DELLO SPORT

Inter - Gardini - Ausilio e Antonello dalla parte di Zhang. L'Addio di Sabatini... : L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning. 'Al contrario di Sabatini, l'attuale management evidentemente ha già ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, - L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta a Milano : L'associazione bancaria Abi da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a trasferire una parte dei...

Addio alla guerriera Angy - stroncata dal male : aveva organizzato la marcia contro il cancro : La 37enne padovana padovana Angelica Barbiero non si era mai arresa alla malattia che però ha continuato a perseguitarla per cinque lunghi anni fino a ucciderla.Continua a leggere

Addio alla Firenze del Giglio magico Milano torna capitale della politica : Dopo l'egemonia di Roma e la parentesi di Firenze caput mundi nella stagione di Matteo Renzi, con tutto il potere concentrato in pochi chilometri (e persone) attorno all'Arno, Milano è tornata al centro della politica nazionale. Uno scettro che, solo in questo caso, rispecchia anche la centralità economica della città, dove il Pil cresce a velocità doppia rispetto all'Italia, un modello di efficienza e concretezza da imitare per tutte le altre ...

In diecimila per l’Addio a Fabrizio Frizzi : amici - colleghi e spettatori alla camera ardente : «La potenza di Fabrizio era il suo sorriso. Noi i sorrisi li facciamo professionalmente, il suo invece era sincero, non solo per il pubblico a casa ma anche quando si incontrava. Era un invito all’amicizia, alla bontà, alla simpatia reciproca, alla stima con tutti. Perciò oggi il pubblico straordinariamente testimonia quella potenza, di una persona...

Addio Frizzi - la moglie Carlotta commossa alla camera ardente : «Grazie per l'amore che ci hai donato» : alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, con migliaia di persone a dare omaggio al conduttore Rai scomparso nella notte tra domenica e lunedì, non poteva ovviamente mancare...

In migliaia per l’Addio a Frizzi - folla alla camera ardente | : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |