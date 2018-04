ADDIO A GIORGIO SBROCCO | FIRMA STORICA DEL RUGBY ITALIANO

ANNA TEDESCO / Conferma l' ADDIO al Trono Over di Uomini e donne : "Tra me e Giorgio Manetti solo amicizia" : ANNA TEDESCO ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e donne a causa delle insinuazioni sul suo rapporto con Giorgio Manetti . L'intervista a Uomini e donne Magazine.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:01:00 GMT)

“ADDIO GIORGIO - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sconcerto e sorpresa : “Ma come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...