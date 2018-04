Accordo Sky-Mediaset | ora la Lega Serie A studia seriamente il suo canale Tv

TIM - Genish non preoccupato da Accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : Teleborsa, - L'operazione Sky-Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM, anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, ...

Media Brilla Mediaset in scia all'Accordo con Sky : Guadagna l'1,9% Mondo Tv. La società ha comunicato la sottoscrizione di un nuovo accordo per la trasmissione di prodotti della library in Sud Africa. Lieve flessione dello 0,7% per la Star del ...

Mediaset chiude in forte rialzo a Piazza Affari dopo l’Accordo con Sky : Il titolo del biscione ha concluso la seduta odierna con un rialzo del 6,4% a 3,31 euro beneficiando dell'intesa sullo scambio di contenuti con Sky. L'articolo Mediaset chiude in forte rialzo a Piazza Affari dopo l’accordo con Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Accordo con Sky : +6 - 2% in Borsa per Mediaset - ecco cosa cambia : A novità clamorosa nel mondo delle pay tv si aggiunge il successo in Borsa. Si tratta dell'Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua ...

Accordo con Sky - per Mediaset stimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni : Si stimano cifre importanti per Cologno, mentre la pay tv di Zappia si andrà a porre come la vera pay tv multipiattaforma italiana, con offerte declinabili per prezzo. L'articolo Accordo con Sky, per Mediaset stimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.