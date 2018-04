Acconto Tari | Forza Italia inoltra un esposto al Ministero e alle Autonomie locali

Anas : ‘Strade – 90 anni di storia italiana’ - il rAcconto in documentario Rai : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Corrono sulle strade 90 anni di storia italiana. Dalla fine degli anni ’20, in piena epoca fascista, a quelli della seconda guerra mondiale, dalla ricostruzione e dal miracolo economico ai nostri giorni, tappa dopo tappa, il cammino dell’Anas si è snodato e intrecciato con gli avvenimenti più importanti che hanno segnato lo sviluppo del Paese. E a ripercorrerle è ora il documentario dal titolo ...

In Kenya a 93 anni per fare volontariato - nonna Irma è tornata in Italia : ecco il suo rAcconto : nonna Irma ormai è diventata una star del web. A 93 anni è partita alla volta del Kenya per fare volontariato: la sua foto all'aeroporto, con bastone e trolley, aveva fatto il giro del mondo.