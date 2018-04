A un mese dalle elezioni | il primo giorno di consultazioni da Mattarella | il presidente

“Io e Giorgia Palmas…”. Filippo Magnini crolla a Domenica In. Incalzato dalle domande di Cristina Parodi - il nuotatore (ed ex di Federica Pellegrini) vuota il sacco sulla ‘gossippata’ del mese : Dopo la fine della storia con Federica Pellegrini Filippo Magnini è stato pizzicato da ”Chi” con l’ex velina di Striscia la notizia Giorgia Palmas. ”I due – raccontava il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini – si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. La ...

Telecomunicazioni - Tim attacca il governo a un mese dalle elezioni : ricorso a Mattarella contro il golden power : Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro il golden power, i poteri speciali nelle mani del governo per tutelare asset di interesse nazionale. Di fatto l’azienda controllata dalla francese Vivendi accorcia così i tempi per ottenere un giudizio definitivo su un tema decisamente delicato per il governo di Paolo Gentiloni. E lo fa nel pieno di una campagna elettorale in cui l’opinione pubblica è concentrata su argomenti che ...