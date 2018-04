A Rigopiano tra selfie e tragiche condivisioni | è incetta di macabri souvenir

“Vergogna”. Pasquetta macabra all’Hotel Rigopiano. “Turisti” tra le macerie - ecco cosa hanno fatto. Senza parole. Il video e le foto choc : Orrore all’Hotel Rigopiano. Nel giorno di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle gite all’aria aperta, decine e decine di persone sono salite sul luogo dove gli ospiti dell’hotel di Farindola rimasero prima intrappolati dalla neve e poi sepolti dalla valanga. hanno violato i sigilli. Un’inspiegabile curiosità che ha indotto decine e decine di persone a recarsi in quel luogo dove tra i detriti ci sono ancora numerosi ...

Rigopiano - a Pasquetta ‘turismo macabro’ tra le macerie dell’hotel travolto dalla valanga. “Selfie e barbecue - denunciamo” : Pic-nic con barbecue, palloni, selfie e qualcuno che ha portato via un pezzo della Spa. Turismo macabro sul quale adesso sono in corso accertamenti dei carabinieri, già intervenuti a Pasquetta nella zona dell’hotel Rigopiano, nel quale morirono 29 persone sotto una valanga, per fermare chi stava trascorrendo la giornata nell’area attorno alla struttura crollata il 18 gennaio 2017. Una zona sotto sequestro, ma comunque di facile ...

Tragedia di Rigopiano - 'Il peso della neve' diventa fiction : ... regia di Alessandro Angelini, con Beppe Fiorello, , La musica del silenzio , regia di Michael Radford, sulla vita di Andrea Bocelli, con Antonio Banderas e Luisa Ranieri, e Venuto al mondo , regia ...

Giro d'Italia 2018 a Rigopiano. Ma ecco com'è la strada oggi : Corsa contro il tempo per sistemare il percorso delle tappe abruzzesi che comprende anche la provinciale 8 al centro della tragedia dell'hotel. Il fiduciario Rcs che organizza le tappe abruzzesi della ...

Tragedia Rigopiano - indagata la funzionaria che non prese in considerazione l'sos lanciato : Pescara - Nell'ambito dell'inchiesta sulla Tragedia dell'albergo di Rigopiano avvenuta il gennaio del 2017 che costò la vita a 29 persone, è stata iscritta nel registro degli indagati Daniela Acquaviva, la funzionaria della Prefettura di Pescara che prese sottogamba la telefonata in cui si avvisava del disastro in corso. La donna, che è stata interrogatasu sua espressa richiesta dai carabinieri forestali di Pescara, ...

Tragedia Rigopiano - indagata funzionaria della prefettura di Pescara : Daniela Acquaviva è la persona che rispondendo a una telefonata che dava l'allarme rispose: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Nell'albergo travolto...

Rubati i vini pregiati recuperati tra le macerie dell'hotel Rigopiano : Sono state rubate da ignoti circa 200 bottiglie di vini pregiati recuperate dalle macerie dell'hotel travolto da una valanga a Farindola nel gennaio 2017. Morirono 29 persone. I vigili del fuoco avevano recuperato dalle...

La tragedia dell'hotel Rigopiano : "Forse si poteva tentare la missione aerea" : E' destinata a fare discutere un'inchiesta del Tgr Abruzzo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano: "Forse si poteva tentare la missione...

Tragedia di Rigopiano : nuovo sequestro di documenti in Regione : I Carabinieri Forestali di Pescara hanno notificato negli uffici aquilani della Regione Abruzzo un ordine di esecuzione firmato dal capo della Procura, Massimiliano Serpi, e dal pm Andrea Papalia, per ...

Rigopiano - carabinieri negli uffici della Regione Abruzzo : sequestrati tutti verbali del Comitato neve e valanghe : A poco più un anno di distanza dalla tragedia dell’hotel di Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone, la procura di Pescara è tornata a perquisire gli uffici della Regione Abruzzo, per acquisire nuovi atti utili all’inchiesta che sta cercando di stabilire le responsabilità dell’accaduto. Sono stati sequestrati tutti i verbali del Co.re.ne.va., l’ente di supporto alla Giunta regionale per le problematiche ...

In Alto Adige si è rischiata un'altra Rigopiano : Qualche momento di apprensione, fortunatamente nessuna persona ferita, 150 persone evacuate, tra esse 74 turisti e i restanti residenti, 200 persone impegnate nelle complesse operazioni di soccorso ...

