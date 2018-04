A Quiet Place | silenzio in sala se vuoi rimanere vivo

wired

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Con buona approssimazione si può dire che Asi svolge tutto in una notte. Un prologo ci fornisce le informazioni essenziali sia su cosa sia successo al pianeta (qualcosa è arrivato e ha decimato la razza umana, qualcosa che ancora è in giro, nascosto, e al minimo rumore balza fuori e massacra), sia su cosa sia successo ai protagonisti, cioè quale trauma aleggi sopra le loro teste in questa nottata incredibile in cui faranno di tutto pervivi. È una struttura da film di genere perfetta: imporsi tantissimi limiti, concentrare l’azione in un tempo ristretto e fare in modo che i protagonisti debbano inventarsi molti modi per non fare rumore (1997 Fuga da New York docet). E qui sta il primo segreto di questo film che si può tranquillamente definire perfetto (ovvero in perfetto equilibrio tra le sue ambizioni e i suoi esiti): il fatto che non tratti la propria idea di ...