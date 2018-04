A Peppe Zullo il premio ' Wake Up Puglia!' | ' E' un poeta del gusto e della ricerca'

foggiatoday

: Al cuoco contadino di Orsara, Peppe Zullo il premio 'Wake Up Puglia!' Cerimonia a Barletta ?? - immediatonet : Al cuoco contadino di Orsara, Peppe Zullo il premio 'Wake Up Puglia!' Cerimonia a Barletta ?? - PeppeZullo2 : Questa mattina nella sede di Wakeupgroup riceverò un riconoscimento per la seconda edizione del premio “Wake Up Pu… - InfoWakeupgroup : #WakePuglia premia Peppe Zullo • #WakeaUp #Event -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) '', spiega Fabio Mazzocca , presidente diUp, 'è uno dei più importanti ambasciatoritradizione culinaria pugliese nel mondo. Non solo per il suo talento in cucina, ma anche per ...