A Palermo | notte al Teatro dei Pupi Siciliani della famiglia Argento

Palermo : ritrovato nella notte l’escursionista disperso sulle Madonie : Una squadra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha rintracciato e raggiunto nella notte il 62enne palermitano, che nel tardo pomeriggio di ieri si era perso sulle Madonie, nella zona di Pizzo Antenna (sopra Piano Battaglia), a circa 1900 metri di altitudine. L’uomo rischiava l’ipotermia perché aveva gli abiti bagnati e non aveva con sé ricambi e cibo. I tecnici del Cnsas hanno così provveduto a fornirgli biancheria ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

Palermo : aggressione leader FN - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – prima notte in carcere per i due antagonisti fermati ieri sera per il brutale pestaggio di Massimo ursino, il dirigente palermitano di Forza Nuova, avvenuto martedì sera in centro a Palermo. Con l’accusa di tentato omicidio in concorso, sono stati fermati ieri due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codraro, di 26. Anche se per la Digos ia ad agire sono state in tutto otto persone. Altri tre ...

Palermo - attacco al militante di Forza Nuova : perquisizioni nella notte : Palermo, attacco al militante di Forza Nuova: perquisizioni nella notte Le perquisizioni, secondo quantosi apprende dalla questura, riguardano i locali di unostudentato dove alloggiano alcuni universitari che sono statiaccompagnati in questura. Continua a leggere L'articolo Palermo, attacco al militante di Forza Nuova: perquisizioni nella notte sembra essere il primo su NewsGo.