A che punto è la guerra dei dazi tra Usa e Cina

La ricostruzione de L’Aquila a nove anni dal sisma : a che punto siamo : Anche quest'anno, a ridosso dell'anniversario del sisma del 2009, l'attenzione dei media tornerà probabilmente a concentrarsi sul terremoto de L'Aquila e sulla successiva ricostruzione della città. A fronte di ciò, visto che la ricostruzione è un processo complesso, può essere utile fornire qualche breve nota su alcuni dei suoi elementi cruciali – una sorta di piccolo vademecum, per nulla esaustivo, ...

DWAYNE JOHNSON - THE ROCK : “ERO DEPRESSO - PIANGEVO SEMPRE”/ “Ero arrivato al punto che non volevo fare nulla" : DWAYNE JOHNSON, The ROCK: “Ero DEPRESSO, PIANGEVO sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Nove anni dopo il sisma - a che punto è la ricostruzione dell'Aquila : Sarà il rintocco della campana della chiesa di S. Maria del Suffragio de L'Aquila a ricordare la tragedia di 9 anni fa. Il prossimo 6 aprile, suonerà 309 volte, una per ciascuna vittima del terribile sisma che la colpì il 6 aprile del 2009. E questo avverrà al termine di una fiaccolata che attraverserà le vie principali del centro storico per arrivare in Piazza Duomo, dove ci ...

Nuoto di fondo - Martina Grimaldi nella Hall of Fame : “che emozione! Punto agli Europei 2018 a Glasgow” : Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel Nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere. “Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia ...

Ecco Not Tonight - il videogioco che offre un punto di vista satirico sulla Brexit : Immaginate un Regno Unito distopico, nel quale il dibattito sulla Brexit ha presto la piega sbagliata e i rappresentanti dell'estrema destra britannica hanno preso il controllo della nazione. PanicBarn ha appena presentato Not Tonight, un titolo satirico sulla Brexit che ha come sfondo la Gran Bretagna post voto nella quale i cittadini europei vengono esiliati o peggio, mandati ai lavori forzati.In Not Tonight, tutti i citaddini che hanno un ...

A che punto è il caso CONSIP? : Le indagini sono ancora in corso e ieri l'ex amministratore delegato della società ha ripetuto le sue accuse contro il ministro dello Sport Luca Lotti The post A che punto è il caso CONSIP? appeared first on Il Post.

Alessandria-Lucchese 0-0 - punto d'oro per i rossoneri / FOTO : Alessandria, 29 marzo 2018 " La Lucchese porta a casa un punto d'oro dalla trasferta al Moccagatta contro l' Alessandri a, giocando un ottimo match e non correndo quasi mai pericoli. Nolè e compagni ...

Meno mucche per salvarsi : il punto sulla carne in vitro e la carne vegetale : La domanda, appena dopo l’Ora della Terra, mobilitazione globale del Wwf per un futuro sostenibile: come convertire il problema dell’impatto degli allevamenti, in particolare di bovini, sull’ambiente e il consumo crescente di carne – le stime parlano di un incremento della domanda del 75 per cento entro il 2050 – salvando il pianeta e facendo business? Ci stanno lavorando decine di compagnie della Silicon Valley. C’è la clean meat, la «carne ...

Principe Harry e Meghan Markle - a che punto sono i preparativi per il royal wedding? : Se siete tra i fortunati invitati al royal wedding tra il Principe Harry e Meghan Markle doveste saperlo a breve. Perché le partecipazioni sono state inviate a due mesi dalle nozze dell’anno, che si terranno il 19 maggio nella Cappella di San Giorgio. “Gli inviti di nozze del Principe Harry e della signora Meghan Markle sono stati formulati da sua altezza reale, il Principe di Galles”, il padre di Harry ed erede al trono ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

8 cose che le coppie sul punto di scoppiare fanno ogni giorno : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoLa strada verso la separazione è lastricata di silenzi, occhiatacce e piani per il futuro che non comprendono il partner.Ma cos'altro fanno abitualmente le coppie che stanno per lasciarsi? Di seguito, alcuni esperti descrivono otto abitudini quotidiane da cui dedurre che una coppia è destinata a soffrire.1. Ignorano le reciproche ...

IGINIO MASSARI/ La sfida di Milano : punto tutto sulla qualità (Celebrity Masterchef Italia 2) : Il celebre pasticcere IGINIO MASSARI questa sera ospite nella puntata di Celebrity Masterchef Italia 2, ha aperto a Milano in una filiale di una nota banca, una pasticceria. (Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Diretta/ Padova Feralpisalò (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Un punto che accontenta tutti : Diretta Padova-Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:17:00 GMT)