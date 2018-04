5 punti per ripassare la prima stagione di Legion

Serie B - doppietta di Di Carmine alla Pro Vercelli : il Perugia è a 5 punti dalla serie A : Il Perugia vince a Vercelli, mentre Brescia ed Entella pareggiano, negli ultimi recuperi di serie B. Ora finalmente tutte le squadre sono in pari e la classifica ha una fisionomia definitiva. Si ...

Atalanta - tre punti per l'EuroFuga Scontro diretto contro la Sampdoria : L'Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita. LE FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta : Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; ...

Primo aprile : 20 punti di penalizzazione per lo YB : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

NBA - Denver la vince all'OT - 36 punti di Millsap. A OKC non basta super Westbrook : Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 125-126 OT IL TABELLINO A tenere ancora in corsa i Nuggets per acciuffare un posto ai playoff ci ha pensato il giocatore che non ti aspetti. O meglio, che ti ...

Sardegna : fermato ubriaco e con la patente sospesa - perde altri 72 punti Video : Probabilmente la patente non la rivedra' mai più A.B., il 31enne di Olbia, che la scorsa sera è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale [Video] – durante un normalissimo posto di blocco – è ha collezionato un meno 72 punti nella patente: che però nemmeno aveva, perché un anno fa gli era stata gia' sequestrata sempre per guida in stato d’ebrezza. Un fenomeno insomma. E questa volta A. B. ha proprio esagerato – leggendo il verbale ...

Serie C : maxi-penalizzazione - fino a 16 punti in meno per una società? Video : La notizia è di quelle che scuote gli ambienti, soprattutto quelli della societa' interessata. A batterla è il sito foggiacalciomania.com, secondo il quale, il prossimo 6 aprile, il Tribunale Federale Nazionale potrebbe comminare al Matera Calcio una penalizzazione di addirittura 16 punti. Il Tribunale Federale discutera' infatti il deferimento dei lucani, e per la societa' di Colummella le scadenze non rispettate potrebbero costare carissimo. ...

Sardegna : fermato ubriaco e con la patente sospesa - perde altri 72 punti : Probabilmente la patente non la rivedrà mai più A.B., il 31enne di Olbia, che la scorsa sera è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale – durante un normalissimo posto di blocco – è ha collezionato un meno 72 punti nella patente: che però nemmeno aveva, perché un anno fa gli era stata già sequestrata sempre per guida in stato d’ebrezza. Un fenomeno insomma. E questa volta A. B. ha proprio esagerato – leggendo il verbale scritto dagli ...

Frane - i sette punti del Wwf : 'Salvaguardare e aumentare la copertura forestale' : 'Il dissesto idrogeologico deve essere contrastato innanzitutto mantenendo funzionante il bacino imbrifero, quale ambito naturale di raccolta delle acque, salvaguardando ed aumentando la copertura ...

Tfn : punti di penalizzazione per Arezzo - Siracusa - Vicenza e Akragas : Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato quattro società di Lega Pro (Akragas, Arezzo, Siracusa e Vicenza) per violazioni CO.VI.SO.C. Il Tfn ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica all’Arezzo, 4 punti a Siracusa e Vicenza e 2 all’Akragas da scontare nella corrente stagione sportiva. (AdnKronos) L'articolo Tfn: punti di penalizzazione per Arezzo, ...

Volley : A2 Femminile - per Perugia tre punti d'oro in chiave salvezza : IL TABELLINO- BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia - GOLDEN TULIP VOLALTO CASERTA 3-0 , 25-19 25-19 25-23, BARTOCCINI GIOIELLERIE Perugia: Repice 13, Mazzini 1, Pascucci 7, Garcia Zuleta 5, Tomic 11, Lotti ...

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile" : zero punti : "Prendo il raccordo per tornare a Zagarola e vedo una macchina che mi ha tagliato la strada. Non ricordo poi molto, la strada credo abbia fatto diverse capriole. Credo che la mano dellArcangelo Gabriele mi abbia protetto, 9 persone su 10 non ne sarebbero uscite vive da quell'impatto". prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile": zero punti pubblicato su TVBlog.it 24 ...

Harden doma i Pistons - 46 punti in 28' per Walker : ROMA - I Pistons lottano con i Rockets, li portano al supplementare e poi si arrendono al Toyota Center. Nell'overtime è James Harden , 21 punti ma 4/20 al tiro, 13/18 ai liberi, a fare la differenza, ...

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...