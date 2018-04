Le vittime, a Bergamo, sono un uomo e una donna, uccisi poco dopo le 18 nella sala slot di un centro ...

Montagna - escursionista semisepolto dalla neve nel Veronese : soccorso : Un escursionista è stato ritrovato, infortunato e in stato di ipotermia, semisepolto dalla neve, a Ferrara di Monte Baldo nel Veronese. L’escursionista, lasciata l’auto a Novezzina, è partito per una camminata, attrezzato con piccozza, ramponi e Artva, lungo uno dei ripidi canali del Monte Baldo innevati. Verso le 18, non avendo sue notizie, preoccupata dal cellulare che suonava libero senza risposta, la moglie ha contattato un amico ...

Facebook e il caso Cambridge Analytica : L’azienda inglese ha raccolto i dati di un americano su quattro. Zuckerberg testimonierà mercoledì davanti al Governo Usa, ma intanto il social network promette condizioni d’uso più chiare e norme sui dati più rigide

A settembre la seconda edizione di Domosofia : ... è futuro, perché permette soprattutto ai giovani di affrontare la vita con fiducia e slancio; è l'inimmaginabile, l'apparentemente irraggiungibile cui la scienza invece ci avvicina ogni giorno di ...

'Addio alla provincia rossa' - il dibattito a Colle Val d'Elsa : Intervengono: - MARIO CACIAGLI , Professore emerito di Scienza politica, Università di Firenze, ; - ANTONIO FLORIDIA , Dirigente Osservatorio elettorale della Regione Toscana, ; - SEVERINO SACCARDI , ...

Biotech : innovazione motore di crescita - appello al Governo che verrà : Ma l'elemento su cui stiamo puntando di più è il trasferimento tecnologico - insiste il numero uno di Assobiotec - Mettere in contatto la buona scienza con chi può sostenerla, laddove invece i centri ...

Al via Festival 'art+b=love - ? - ' a Ancona : ... ma anche esposizioni di opere, performance e musica che mettono l'arte al servizio della scienza e dell'innovazione produttiva. E' quanto si propone di fare la seconda edizione del Festival 'art+b=...

La missione della professoressa italiana 'Un mese in Antartide per studiare i cambiamenti climatici' : ... oltre a promuovere il ruolo e la visibilità delle donne all'interno del mondo scientifico, il progetto vuole infatti focalizzarsi sulla lotta ai cambiamenti climatici unendo scienza e comunicazione'.

La San Giorgio compie 60 anni : «Dal punto di vista educativo la Psg ha voluto creare un momento aggregativo e di crescita attraverso lo sport», spiega Pasqualetto, 15 anni vice e 10 presidente. «Gioca allo sport è stata un'...

Vittorio Feltri : 'Italia fuori dai guai se avesse ascoltato Sartori' : A sua volta prima di fornire un parere sulle cose della vita politica, non si limitava a pesare le componenti chimiche e le leggi fisiche, ma le assaggiava usando olfatto, e gusto, e un sesto senso ...

Fabrizio Rossi - FdI - : 'Richiedenti asilo trattati meglio degli italiani : discriminati a casa nostra' : Fabrizio Rossi - Portavoce provinciale Fratelli d'Italia Dettagli Categoria: POLITICA Pubblicato: 04 Aprile 2018 Visite: 4 Avanti

L'Aquila - UE richiede le tasse sospese dopo il sisma. Il 16 aprile la città si mobilita : Questo significa un colpo ferale all'economia del territorio". L'Aquila, opere d'arte rubate dopo il sisma rinvenute in costiera amalfitana 13 marzo 2018 Nessun commento L'Aquila 'vola ultraveloce': ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi - ma Suarez li richiude : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...