40 anni di procreazione assistita | a Lugano il secondo convegno internazionale di

meteoweb.eu

: :) Appena pubblicata su - EoipsoUffstampa : :) Appena pubblicata su -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La Medicina della riproduzione fa il punto di 40di. È in programma il 12 e 13 aprile al centro culturale LAC diilcorso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la fertilità, una gestione coordinata dei pazienti nell’era della genetica”. Appuntamento biennale promosso dal centro per la fertilità ProCrea e dai laboratori Dr Risch, ilprevede interventi di importanti specialisti provenienti da tutta Europa per discutere e confrontarsi sui temi dell’infertilità e di genetica della riproduzione. «Ricordiamo quest’anno il quarantesimoversario della prima fecondazione in vitro; e in questi 40lae, più in generale, l’approccio all’infertilità è profondamente cambiato. Di fatto, la genetica sta rivoluzionando l’intero ambito aprendo nuove ...