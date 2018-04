40 anni di Goldrake | la rivoluzione che mangia insalate di matematica

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018) E poi avrà fatto indigestione, di libri di cibernetica edi. E noi con lui. Quarant’faentrava in scena nel mondo fatato di una generazione di adolescenti italiani. 4 aprile 1978, andava in onda la prima puntata di Atalas Ufo Robot (così era registrato all’anagrafe) su RAI 2. Fu una rivelazione, fu una. E dire che in Giappone – dove era stato ideato treprima – il buon vecchioveniva e viene ritenuto uno dei tanti, surclassato in quanto a fama e gloria da Mazinga, per dire. Da noi tra «lame rotanti» e «tuoni spaziali», la serie entrò nelle vite dei ragazzi mostrandosi per quello che era: il Bene (Actarus e compagnia) contro il Male (il perfido Vega), con un protagonista – credeteci – che odiava la violenza («un cuore umano ha…», come da sigla), ma era uno sporco lavoro e qualcuno doveva pur ...