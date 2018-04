Zidane | Ronaldo tra i migliori di sempre

Zidane da non credere : il commento su Cristiano Ronaldo lascia tutti a bocca aperta : Dominio del Real Madrid nella gara di Champions League contro la Juventus, semifinale ipotecata dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le parole del tecnico Zidane ai microfoni di Mediaset Premium: “La nostra è stata una grande partita, anche perchè non è facile segnare tre goal in casa della Juventus. I bianconeri a mio modo di vedere hanno fatto una buona partita ma non sono riusciti a farci goal. Ronaldo sta dimostrando di essere tra i più ...

Champions League - Juventus-Real Madrid 0-3 : marziano Ronaldo - Zidane con un piede in semifinale : TORINO - Ci sono notti in cui ti devi arrendere all'evidenza. Avversari contro i quali - per tradizione e valori in campo - alzi le mani e dici 'ok, di più non si può fare' . Qualche piccolo rimpianto,...

Il Real pensa alla Juve : Zidane esclude Ronaldo : Zinedine Zidane ha la testa alla Juventus e, fra i convocati per la sfida di domani nelle Canarie contro il Las Palmas, non ha inserito Cristiano Ronaldo, che rimarrà dunque a casa ad allenarsi, ...

Zidane lascia a casa mezzo Real : a Las Palmas senza Ronaldo e altri cinque big : TORINO - Se la Juventus di Massimiliano Allegri non può mollare un centimetro nella lotta scudetto con il Napoli ed è attesa dalla difficile sfida all' Allianz Stadium contro il Milan del grande ex ...

Juventus-Real Madrid - la decisione di Zidane su Cristiano Ronaldo : Si avvicina l’andata degli ottavi di finale di Champions League in campo Juventus e Real Madrid in una gara fondamentale per il proseguo della competizione, la squadra di Allegri è reduce dal successo contro il Tottenham che ha portato grande entusiasmo dopo la prestazione non convincente dell’andata. Adesso un osso durissimo, di fronte i campioni in carica ma il Real Madrid ha dimostrato alcuni limiti. Nel frattempo arriva una ...

Liga - poker del Real Madrid al Valencia : Zidane respira - doppietta di Cristiano Ronaldo : La ferita per l’eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Leganes è ancora presente in casa Real Madrid. I ‘Blancos’ però si sono rialzati vincendo la propria sfida di Liga con il Valencia. La squadra di Zidane ha calato il poker con i goal di Cristiano Ronaldo, che ha Realizzato una doppietta dal dischetto, Marcelo e Kroos. Da Santi Mina invece la rete del momentaneo 1-2 dei padroni di casa. Tre punti preziosi per il Real ...