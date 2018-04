Zidane da non credere | il commento su Cristiano Ronaldo lascia tutti a bocca aperta

Real Madrid - Zidane : 'Arrivare al top con la Juventus non ci aiuterà' : Madrid - ' Arrivare con una grande serie di vittorie non conta nulla, martedì sarà una partita molto difficile '. Zinedine Zidane carica il Real Madrid a pochi giorni dal big match contro la Juventus ...

Real Madrid - aria di addio per Bale : per Zidane non è titolare - ipotesi Manchester United : A Madrid è definivitamente scoppiato il caso Gareth Bale. Quelle che fino a qualche tempo fa erano considerate solo voci, stanno trovando conferma nelle scelte di Zidane. Con il tecnico francese non c’è mai stato grande feeling e, nonostante il gallese abbia pienamente recuperato dall’ultimo infortunio, anche con Cristiano Ronaldo non è partito titolare nel recupero di Liga con il Leganes. Così come nell’andata degli ottavi di ...

Real Madrid - Zidane difende Benzema : 'Niente gol? Non sono preoccupato' : Il tecnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , ha parlato della prestazione di Karim Benzema contro il Leganes di ieri sera ai microfoni di BeIN Sport : 'No, non sono preoccupato. Oggi non ha segnato ma ha lavorato molto bene per la squadra. Ricordiamo che contro il Betis è andato in gol'.

Zidane : 'Real Madrid panchina più logorante al mondo - non parlo di futuro' VIDEO : L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo col Betis di Siviglia: 'Allenare è logorante ovunque, ma ancor di più su una panchina ...

Real Madrid - Zidane verso la sfida con il Psg : 'Non devo dimostrare nulla' : È un ottavo che vale già una finale e tanto altro. Perchè domani sera al Bernabeu la sfida Champions tra Real Madrid e Psg segnerà inevitabilmente il resto della stagione per Zinedine Zidane o Unay ...

Real Madrid - Zidane : 'Non devo dimostrare nulla' : ROMA - È una partita che vale una stagione ma Zinedine Zidane affronta la vigilia di Real Madrid - Psg sereno perchè, dice, ' non devo dimostrare nulla '. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia ...

Hazard a Marca : 'Il Real? Nel calcio non si sa mai. Zidane era il mio idolo da bambino' : Sapeva di essere il mio idolo quando ero un ragazzino, ho visto mille video su di lui e ora è l'allenatore di uno dei migliori club al mondo. Quindi sì, è un privilegio che lui parli di me. Però non ...

Real Madrid - Zidane : 'Il mio lavoro qui non è finito' : Zinedine Zidane non getta la spugna. 'Per la Liga non è finita', ha detto il tecnico del Real nella conferenza stampa ala vigilia del match di campionato contro il Levante. 'È un'altra partita ...

Mourinho : "Chi non vorrebbe Ronaldo? Ma credo sia l'uomo giusto per Zidane" : ... "Lo conosco molto bene, l'ho apprezzato sia in Italia che in Spagna: parliamo di uno dei migliori attaccanti al mondo, sarà un valore aggiunto per lo United". José Mourinho (54) e Cristiano Ronaldo (...

Real Madrid - Zidane : 'Chi non vorrebbe Neymar? Ceballos rimarrà' : Neymar? Non parlo dei giocatori di altre squadre, ma ovviamente è un grande calciatore che piace a tutto il mondo del calcio . Ceballos? Lo ha detto lui e lo ripeto io: qua è felice e vuol restare '.

Real Madrid - Zidane : 'Chi non vorrebbe Neymar? Ceballos rimarrà' : Neymar? Non parlo dei giocatori di altre squadre, ma ovviamente è un grande calciatore che piace a tutto il mondo del calcio . Ceballos? Lo ha detto lui e lo ripeto io: qua è felice e vuol restare '.