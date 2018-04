Youtube | spari nel quartier generale della piattaforma audio-video in California

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Dei colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi neldia San Bruno,e la polizia ha confermato la presenza di un uomo armato. Esortando via Twitter il pubblico a tenersi lontano dalla zona, mentre alcuni dipendenti sono stati evacuati con le mani alzate. Altri invece sono barricati all’internosede, come hanno rivelato loro stessi sui social media. We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 aprile 2018 Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 aprile 2018 L'articolonelinproviene da Il Fatto Quotidiano.