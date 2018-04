Youtube | spari nel quartier generale della piattaforma audio-video in California | “Si

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Dei colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi neldia San Bruno, ine, in particolare, in un caffè all’aperto del campus, secondo le indicazioni fornite dalla Cbs che parla di “alcuni” feriti. Un portavoce dell’ospedale di San Francisco ha confermato l’arrivo di alcuni pazienti coinvolti nell’episodio, ma non ha fornito dettagli sul loro numero e sulle loro condizioni. Secondo ABC-News, le cliniche dello Stanford Health Care avrebbero ricevuto 4 o 5 persone. Non è tuttavia chiaro in che condizioni siano, né se siano rimaste ferite a causa diesplosi o nell’uscire dall’edificio. Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 aprile 2018 In prima battuta, in ogni caso, la polizia ha confermato la presenza di una persona armata. Esortando ...