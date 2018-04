YOUTUBE | SPARATORIA IN SEDE SAN BRUNO | CALIFORNIA Ultime notizie video | killer è una

Sparatoria nella sede YOUTUBE di San Bruno - California : Sparatoria in corso nel quartier generale di YouTube a San Bruno in Califonia, non è ancora chiaro cosa stia accadendo, per il momento sembra che ci siano feriti trasportati in diversi ospedali della zona, le notizie per ora sono ancora frammentarie. Ciò che è certo è che la a polizia si è precipitata nel quartier generale di YouTube per rispondere alle notizie di una Sparatoria, immagini e video condivisi sui social media mostrano i lavoratori ...