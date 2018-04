Xiaomi Mi 7 | un nuovo concept realistico e nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : il nuovo re della fascia media? : Xiaomi Redmi Note 5, nonostante la confusione di nomi tra versione cinese o indiana e le fotocamere posteriori alla iPhone X, è un vero e proprio candidato alla corona di re della fascia media. Ma riesce ad ottenere la corona? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 5! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi Note 5: il nuovo re della fascia media? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro : Xiaomi ha appena lanciato un nuovo termometro digitale, proposto ad un prezzo di listino inferiore ai 3 euro (19,9 Yuan). Il produttore cinese è noto per la sua ampia e variegata gamma di dispositivi ed accessori per la casa, tra i quali rientrano anche i termometri. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto : A margine dell'evento in cui è stato presentato Xiaomi Mi MIX 2s, il nuovo flagship del produttore cinese, è stato presentato anche Xiaomi Mi AI Speaker Mini, un nuovo altoparlante intelligente per la casa. L'articolo Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le offrte del giorno su Lightinthebox. Sconto importante sul nuovo Xiaomi Redmi 5 : ... COWIN71 31.80 € Compra ora originale Xiaomi huami amazfit stratos smart sport watch 2 versione 1.34 pollici 2.5d schermo 5atm gps resistente all'acqua coupon: %coupon% 137.08 € Compra ora Xiaomi ...

Un nuovo exploit mette a rischio numerosi smartphone Nokia - OnePlus e Xiaomi : Gli smartphone di alcuni produttori, tra cui Nokia, OnePlus e Xiaomi, dotati di chipset Qualcomm e EDL, soffrono di una grave vulnerabilità, anche se va sottolineata la necessità di avere accesso fisico al dispositivo. L'articolo Un nuovo exploit mette a rischio numerosi smartphone Nokia, OnePlus e Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 - Xiaomi Mi MIX 2 e il nuovo ELEPHONE U in offerta su GearBest : Con l'avvicinarsi dei festeggiamenti per il capodanno cinese GearBest torna a proporre alcune interessanti promozioni, legate a parecchi smartphone e a moltissimi gadget. Prestate attenzione agli orari, alla disponibilità e ai coupon da utilizzare per ottenere i prezzi indicati. L'articolo Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi MIX 2 e il nuovo ELEPHONE U in offerta su GearBest è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un nuovo leak dovrebbe mostrare una parte del retro di Xiaomi Mi 7 : Xiaomi Mi 7 torna protagonista di un nuovo leak, le immagini mostrerebbero parte del retro del prossimo top di gamma di Xiaomi. Le immagini mostrano una doppia fotocamera ed un retro in vetro o ceramica con frame in metallo. Xiaomi Mi 7 potrebbe essere presente al MWC 2018 in programma tra un mese. L'articolo Un nuovo leak dovrebbe mostrare una parte del retro di Xiaomi Mi 7 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.