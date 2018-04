Xbox One X | Microsoft festeggia con uno spot il superamento dei 100 titoli 4K

Console in crescita nel Regno Unito : 5 - 1 milioni le PS4 - 3 - 9 milioni le Xbox One : Come se la stanno cavando Xbox One e PS4 nel Regno Unito e soprattutto, le loro performance come si rapportano alla scorsa generazione di Console? Possiamo avere una risposta a queste domande consultando un'utile infografica pubblicata dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, che riporta i dati di vendita aggiornati del Regno Unito delle due piattaforme e li mette in relazione con quelli di Xbox 360 e PS3.L'infografica, apparsa sul profilo ...

Devil May Cry HD Collection Recensione - i demoni piangono su PS4 e Xbox One : La serie di Devil May Cry può essere annoverata, a pieno titolo, tra le più importanti in assoluto dell’intero panorama videoludico. Vera e propria pietra miliare del genere action, di cui rappresenta un capostipite imprescindibile insieme ad altri fulgidi esempi come Bayonetta (verso la cui deriva, in termini di gameplay, DmC si è ispirato parecchio) o anche God of War. Non è un caso se il franchise è sopravvissuto fino alla storia più recente, ...

Le uscite di aprile 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch - mobile : Questi primi mesi del 2018 sono un periodo a dir poco splendido per essere gamer: le uscite di aprile 2018 hanno pochi protagonisti indiscussi - uno su tutto, neanche a dirlo, God of War - ma i titoli in arrivo nei prossimi 30 giorni rimangono di uno spessore assoluto. Andiamo a vedere le uscite primaverili per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e mobile. Il 3 aprile si comincia nel segno della realtà virtuale The Elder Scrolls V Skyrim VR ...

Nuove offerte volantino Gamestop - sconti Nintendo Switch e Xbox One X fino al 25 aprile : Un mese va verso la conclusione, e un altro mese sta per cominciare come sempre all'insegna degli sconti del volantino Gamestop. Il colosso dedicato alla vendita al dettaglio di prodotti legati all'industria videoludica si presenta nuovamente all'appuntamento con i suoi acquirenti con offerte interessanti, che sapranno avvantaggiare economicamente tutti coloro che risulteranno più abili nello scovarle. Noi ovviamente abbiamo dato un'occhiata e ...

Aggiornamento 1.8.1 The Division : uscita - supporto Xbox One X e novità : Anche se Ubisoft ha annunciato recentemente lo sviluppo di The Division 2, questo non significa che la casa francese ha smesso di supportare il primo capitolo, anzi. Ha da pochissimo annunciato l'arrivo di un nuovo Aggiornamento, precisamente l'1.8.1 per The Division. Questo è avvenuto durante lo Stato del Gioco in diretta su Twitch da parte di Petter e Yannick. Ecco tutte le novità che apporterà, la data di uscita e nuove sorprese. Cosa ...

The Division : in arrivo la patch per Xbox One X che introdurrà il 4K e altre migliorie : Mentre l'attenzione di tutti i fan di The Division è concentrata sul recente annuncio di The Division 2, ecco spuntare interessanti novità che riguardano il primo episodio della serie targata Ubisoft Massive.Stando a quanto riportato da Wccftech, gli sviluppatori hanno confermato, nel corso di un livestream, che all'interno dell'aggiornamento di aprile la versione Xbox One X di The Division vedrà l'arrivo della risoluzione 4K e di altre ...

Call of Duty 4 : Modern Warfare si aggiunge ai titoli retrocompatibili per Xbox One : Mentre fonti di Eurogamer.net ci parlavano di una nuova edizione rimasterizzata di Call of Duty Modern Warfare 2, ecco arrivare una gradita notizia per tutti i fan della famosa serie sparatutto.Infatti, come annunciato da Major Nelson attraverso un post su Twitter, l'originale Call of Duty 4: Modern Warfare si è da poco aggiunto alla lista di titoli retrocompatibili per Xbox One. Una buona notizia per tutti coloro che vogliono recuperare il ...

A Way Out : un video confronta le versioni PS4 Pro e Xbox One X : A Way Out è ormai disponibile per PC e console da qualche giorno e sulle nostre pagine è già comparsa la puntuale e approfondita recensione.Il titolo di Electronic Arts e Hazelight Studios ha visto la luce, in versione console, su PS4 e Xbox One, ma anche sulle macchine mid-gen di Sony e Microsoft, PS4 Pro e Xbox One X. Se siete curiosi di scoprire come si comporta il gioco su queste due piattaforme, può risultare interessante il filmato ...

Hellblade : Senua's Sacrifice in 4K e HDR : primo trailer della versione Xbox One X : Solo qualche minuto fa Ninja Theory ha presentato il primo trailer ufficiale della versione Xbox One X di Hellblade: Senua's Sacrifice, il pluripremiato titolo dello studio indipendente con sede a Cambridge uscito inizialmente su PC e PS4 e finalmente in arrivo per le console di casa Microsoft.Le sequenze del trailer sono state tratte direttamente dal gioco in versione Xbox One X e sono a dir poco impressionanti in 4K e HDR. Gli utenti Xbox One ...

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered annunciato per PC - PS4 e Xbox One : Il gioco di THQ Nordic, Red Faction Guerrilla verrà interamente rimasterizzato e lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC nel Q2 2018. Il gioco sarà intitolato Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered e "distruzione" rimarrà il suo secondo nome. Ulteriori informazioni sulla data d'uscita verranno annunciate prossimamente. A proposito di Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Read more…

Annunciate le versioni PS4 - Xbox One e PC di Mark of the Ninja Remastered : Klei Entertainment ha annunciato che il suo Mark of the Ninja Remastered approderà anche su PlayStation 4, Xbox One e PC, la notizia arriva in seguito all'annuncio del titolo per Nintendo Switch, condiviso in occasione dell'ultimo Nindies Showcase Spring 2018.Come riporta VG247.com, l'arrivo di Mark of the Ninja Remastered su PS4 segna il debutto del titolo di Klei Entertainment su una console PlayStation, per chi non lo sapesse, infatti, il ...

No Man's Sky su Xbox One entro il 2018 e si prepara all'aggiornamento più importante di sempre per tutte le piattaforme : No Man's Sky è un titolo che fin dal lancio ha fatto discutere non poco e che ha attirato molti appassionati e altrettanti detrattori che per svariati motivi sono rimasti delusi dal lavoro di Hello Games. Oggi la software house annuncia il prossimo grande passo per il proprio titolo: l'arrivo su Xbox One e un corposo aggiornamento per PS4 e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato ...

Annunciato No Man's Sky Next : il debutto assoluto su Xbox One e aggiornamento su PS4 e PC : No Man's Sky è un titolo che fin dal lancio ha fatto discutere non poco e che ha attirato molti appassionati e altrettanti detrattori che per svariati motivi sono rimasti delusi dal lavoro di Hello Games. Oggi la software house annuncia il prossimo grande passo per il proprio titolo: l'arrivo su Xbox One e un corposo aggiornamento per PS4 e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha Annunciato ...

Annunciato MotoGP 18 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Milestone e Dorna Sports S.L sono liete di annunciare che MotoGP 18, il nuovo capitolo del franchise di successo dedicato alla MotoGP, è in arrivo il 7 Giugno su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/STEAM. Qualche settimana più tardi verrà rilasciato anche su Nintendo Switch.Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del ...