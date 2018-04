X-Files | il destino della serie dopo l’11esima stagione

wired

(Di martedì 3 aprile 2018) ATTENZIONE: spoiler sul finale dell’undicesimadi X-Quando due anni fa Fox annunciò il ritornoculto X-con entrambi i suoi protagonisti principali, Dana Scully (Gillian Anderson) e Fox Mulder (David Duchovny), i fan avevano accolto la notizia come qualcosa di insperato. Eppure la gioia è durata poco perché, sebbene il revival abbia sfornato anche un’undicesimaquest’anno, Gillian Anderson ha dichiarato nei mesi scorsi di voler abbandonare definitivamente il personaggio e dunque quello andato in onda il 2 aprile in Italia è stato il suo ultimo episodio. A scanso di ripensamenti, dunque, non rivedremo più l’agente Scully sul piccolo schermo. In una sequenza concitata di eventi, durante l’episodio finale dell’undicesima, i due protagonisti riescono finalmente a venire a capo dell’Uomo Che Fuma, a ...