WWE Raw 2-4-18 Risultati e Report

WWE Raw 26-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo a Cleveland, Ohio, nella Quicken Loans Arena, e mancano solo 2 settimane all’appuntamento più importante dell’anno: WrestleMania 34. Questa sera avremo il match tra John Cena e Kane e con la domanda che tutti i fan si stanno facendo: l’Undertaker accetterà la sfida del leader della Cenation? Inoltre, chi sarà il partner di Braun Strowman? ...

WWE Raw 19-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Dallas, in Texas, nell’ American Airlines Center, e mancano 20 giorni all’appuntamento con WrestleMania 34. Stasera tornerà (per davvero) il campione universale Brock Lesnar. Cosa farà Roman Reigns dopo la sospensione da parte di Vince Mcmahon della settimana scorsa? In più avremo la sfida tra la Women’s Champion Alexa Bliss e ...

WWE Raw 12-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nella Little Caesars Arena di Detroit, in Michigan, e stasera avremo il tanto atteso faccia a faccia tra il campione universale Brock Lesnar e Roman Reigns, prossimi rivali a WrestleMania 34. A proposito dell’evento più importante dell’anno, John Cena non è riuscito a vincere il WWE Championship a Fastlane e al momento non è presente ...

WWE Raw 5-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nel Bmo Harris Bradley Center di Milwaukee, Wisconsin, e stasera avremo il rematch di Elimination Chamber tra Asuka e Nia Jax. Riuscirà la nipponica a restare imbattuta? In più: chi sarà lo sfidante del campione intercontinentale The Miz a WrestleMania? Ci saranno ripercussioni dopo il pugno di Triple H ai danni di Kurt Angle nell’ultima ...

WWE Raw 26-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Elimination Chamber 2018! Quest’oggi ci troviamo nella Honda Center in Anaheim, California e stasera avremo il primo confronto tra il campione universale Brock Lesnar e il vincitore dell’EC Match Roman Reigns, che andranno 1 Vs 1 a WrestleMania 34. In più, cosa accadrà nella dirigenza WWE dopo l’attacco di Ronda Rousey a ...

WWE Raw 19-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a Phoenix, Arizona, nella Talking Stick Resort Arena e mancano solo 6 giorni all’appuntamento con WWE Elimination Chamber 2018, che subirà una variazione innovativa: l’EC Match maschile sarà per la prima volta a 7 uomini, dato che settimana scorsa, Finn Balor e Seth Rollins hanno vinto in maniera contemporanea. I 7 partecipanti si ...

WWE Raw 12-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo in California, allo Sap Center di San Josè, e mancano 2 settimane all’appuntamento con Eliminatio Chamber 2018. Questa sera verrà completata la lista dei 6 che prenderanno parte all’Elimination Chamber Match maschile, in un Fatal-4-Way Match dove vedranno protagonisti Finn Balor, Bray Wyatt, Apollo Crews e Woken Matt Hardy. Inoltre, vedremo la ...

WWE Raw 5-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nella Wells Fargo Arena di Des Moines, Iowa, e stasera assisteremo alla sfida tra Roman Reigns e Bray Wyatt, con il vincitore che si qualificherà per l’Elimination Chamber Match valevole per il primo sfidante al titolo universale; inoltre, scopriremo chi saranno le prime divas che parteciperanno al primo storico Elimination Chamber femminile, ...

WWE Raw 29-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa della Royal Rumble 2018! Anche quest’oggi ci ritroviamo sempre nella Wells Fargo Arena di Philadelphia e siamo entrati ufficialmente nella Road to WrestleMania 34, ma prima dello Showcase of Immortals, ci sarà un’ultima fermata per lo show rosso: Elimination Chamber! Quest’oggi avremo ben 3 match di qualificazione per entrare ...

WWE Raw 25 Anniversary 22-1-18 Risultati e Report : Oggi è un giorno di festa! Oggi WWE Monday Night Raw celebra il suo 25° anniversario di vita dopo il famoso 11 Gennaio 1993! Oggi, per festeggiare questo evento, ci troveremo in 2 sedi diverse, ovvero il Barclays Center di Brooklyn, e il Manhattan Center di New York, dove andò in onda la prima storica puntata dello show rosso. In questa serata, che rappresenta l’ultima fermata in vista della Royal Rumble 2018, avremo la presenza di ...

WWE Raw 15-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo a San Antonio, Texas, nel AT&T Center e manca una settimana all’appuntamento con il 25° anniversario dello show rosso, ma soprattutto, siamo a 13 giorni dall’evento che aprirà la Road to WrestleMania 34, ovvero la Royal Rumble. Nella puntata odierna, avremo lo scontro tra l’imbattuta Asuka e Nia Jax; inoltre scopriremo se il ...