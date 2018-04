Winnie Mandela perseguitata e aguzzina

Morta a 81 anni Winnie - ex moglie di Nelson Mandela e attivista anti apartheid : L'attivista anti apartheid sudafricana Winnie Mandela è Morta all'età di 81 anni. Winnie Mandela si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari all'ospedale...

E' morta Winnie Mandela : La Commissione per la verità e la riconciliazione ha sancito la sua 'responsabilità politica e morale per le gravi violazioni dei diritti umani' commessi durante gli anni della lotta anti apartheid. ...

Winnie Mandela - che fece innamorare Nelson alla fermata dell’autobus : «Sono rimasto folgorato dalla sua bellezza la prima volta che l’ho vista». Nelson Mandela lo scrive nella sua autobiografia, Lungo cammino verso la libertà. È il momento del suo primo incontro con Winnie. Era il 1957. Lei aspettava l’autobus, lui passò nello stesso punto. Al primo appuntamento Mandela, che era vicino ai 40 anni e aveva tre figli, disse che l’avrebbe sposata. E così fu. Si separò dalla moglie, l’infermiera Evelyn Ntoko Mase, per ...

Sudafrica : addio a Winnie Mandela - al fianco dell’ex marito Nelson nella lotta all’apartheid : Sudafrica: addio a Winnie Mandela, al fianco dell’ex marito Nelson nella lotta all’apartheid Divorziata nel 1996, condusse una strenua lotta contro l’apartheid mentre suo marito trascorreva 27 anni in carcere, fino alla sua storica liberazione nel 1990 Continua a leggere

Winnie Mandela - morta l'ex moglie di Madiba/ Anno 1992 - la separazione con Nelson : Winnie Mandela è morta, l'ex moglie di Nelson si è spenta a 81 anni. Era stata per 38 vicina nelle battaglie dell'attivista sudafricano che lottò per i diritti civili premio Nobel nel 1993.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 00:18:00 GMT)

Sudafrica : addio a Winnie Mandela - al fianco dell'ex marito Nelson nella lotta all'apartheid : Divorziata nel 1996, condusse una strenua lotta contro l'apartheid mentre suo marito trascorreva 27 anni in carcere, fino alla sua storica liberazione nel 1990

Morta Winnie - ex moglie di Nelson Mandela : Addio a Winnie Mandela. È Morta in Sudafrica, all’età di 81 anni, l’attivista anti-apartheid ed ex moglie dell’icona Nelson Mandela. Pioggia di messaggi di cordoglio per uno dei personaggi più caratterizzanti nonché divisivi del Sudafrica. Il portavoce della famiglia, Victor Dlamini, ha riferito che Winnie Madikizela-Mandela è Morta nelle prime ore...

Sudafrica : è morta Winnie Mandela : ...

Winnie Mandela - MORTA L’EX MOGLIE DI MADIBA/ Lotta all’apartheid con Nelson : “aiutò a liberare il Sud Africa” : WINNIE MANDELA è MORTA, l'ex MOGLIE di Nelson si è spenta a 81 anni. Era stata per 38 vicina nelle battaglie dell'attivista sudafricano che lottò per i diritti civili premio Nobel nel 1993.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Addio a Winnie Mandela - prima moglie di Madiba : È morta all'età di 81 anni Winnie Madikizela Mandela, attivista nella campagna contro l'apartheid in Sudafrica ed ex moglie di Nelson Mandela, con il quale ebbe due figli. Lo riferisce la Bbc, citando il suo assistente personale.Winnie Mandela è morta oggi nell'ospedale Milkpark di Johannesburg a seguito "di una lunga malattia", ha annunciato il suo portavoce, Victor Dlamini.Winnie Madikizela, che aveva sposato Mandela nel ...

Morta a 81 anni Winnie - ex moglie di Nelson Mandela e attivista anti apartheid : L'attivista anti apartheid sudafricana Winnie Mandela è Morta all'età di 81 anni. Winnie Mandela si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari all'ospedale...

È morta Winnie Mandela - ex moglie del premio Nobel e icona della lotta contro l apartheid : Nata a Mbizana, in Sudafrica, il 26 settembre del 1936, Madikizela è stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo ...

è morta Winnie Mandela - ex moglie del premio Nobel e icona della lotta contro l apartheid : Nata a Mbizana, in Sudafrica, il 26 settembre del 1936, Madikizela è stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo ...

Winnie Mandela è morta/ Era l'ex moglie di Nelson - su di lei 43 capi d'imputazione : Winnie Mandela è morta, l'ex moglie di Nelson si è spenta a 81 anni. Era stata per 38 vicina nelle battaglie dell'attivista sudafricano che lottò per i diritti civili premio Nobel nel 1993.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:12:00 GMT)