Windows 10 lento all’avvio | come risolvere

(Di martedì 3 aprile 2018)10 ha fatto degli enormi passi avanti rispetto al passato. Se pensiamo a tutti i problemi che le versioni precedenti hanno dato agli utenti, sembra quasi di avere a che fare con un altro sistema operativo. La strategia adottata da Microsoft di curare questa edizione proponendo tanti corposi aggiornamenti sta finalmente dando i suoi frutti. Nonostante questo, capita ancora che10 rallenti alcuni dispositivi, soprattutto quelli con più anni sulle spalle. Un hardware poco prestante infatti non aiuta molto la velocità del sistema operativo e se utilizzate questa release disi tratta di un problema particolarmente presente. Se avete un PC con10all’avvio però non dovete disperare. Esistono alcuni trucchi e consigli che vi possiamo dare per rimediare a questo inconveniente. Tutto ciò che dovete fare è dedicarci qualche minuto del vostro tempo e ...