Westworld | ecco i dettagli sullo Shogun World

wired

: RT @badtvit: #Westworld: confermato il nome Shogun World, ecco nuovi dettagli - KainL81 : RT @badtvit: #Westworld: confermato il nome Shogun World, ecco nuovi dettagli - Glinformati : Westworld: confermato il nome Shogun World, ecco nuovi dettagli - GLI INFORMATI - - badtvit : #Westworld: confermato il nome Shogun World, ecco nuovi dettagli -

(Di martedì 3 aprile 2018) Che il parco di divertimenti robotico ambientato nel Far West non fosse l’unico esistente era già emerso durante la scorsa stagione di. In questi mesi, poi, ulteriori ipotesi erano state avanzate riguardo al famigerato(si scrive staccato, come dicono le note ufficiali) e, a poche settimane dal debutto degli episodi della nuova stagione, sono stati confermati ineditisu questo nuovo parco. Le sue prime immagini sono state viste nel nuovo trailer diffuso qualche giorno fa, ora arriva anche una descrizione ufficiale. Il fittizio sito web della Delos Corporate, infatti, ha aggiunto in queste ore un nuovo testo: “Per coloro che non si accontentano di, i veri amanti della conoscenza possono indulgere nelle loro fantasie grazie al taglio di una katana. Modellata sul Giappone di epoca Edo,offre la possibilità ai suoi ospiti ...