Wall Street in rialzo al giro di boa

Spotify debutta a Wall Street e sfida la tempesta dell'hi-tech : E' atteso per oggi il debutto a Wall street di Spotify , leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium. La società non ...

Spotify - debutto-boom a Wall Street. Titolo a 165 dollari - +26% : Debutto boom di Spotify a Wall Street a un valore di 165,9 dollari ad azione, realizzando un guadagno del 26% rispetto al prezzo di apertura. La piattaforma musicale è sbarcata oggi in Borsa con una ...

Wall Street tenta il rimbalzo. Bene il Nasdaq : Partenza positiva per la borsa americana , affossata la vigilia dai timori per i dazi con la Cina e dai recenti problemi dei colossi tech USA , come Facebook , Intel , Amazon e Tesla . Dal fronte ...

Focus su Wall Street : Spotify : 03/04/2018 14:13 Spotify rischia e scende nell'arena di Wall Street in piena tempesta hitech. Oggi, infatti, la piazza di scambio più grande del mondo registra un nuovo arrivo: Spotify, piattaforma di musica in streaming non si è fatta saventare dai venti contrari che aleggiano sul settore ed oggi arriva ad essere quotata in Borsa. Il debutto ...

I futures USA anticipano un avvio in positivo per Wall Street : Si prospetta un avvio al rialzo per Wall Street dopo il tonfo della vigilia sui timori per l'acuirsi della guerra commerciale tra Cina e USA . Il future sul Dow Jones al momento segna un +0,62% a 23.

Spotify si quota in borsa - debutto a Wall Street - : La compagnia di streaming musicale arriva sul listino americano senza emettere nuove azioni e senza fornire al mercato nessun prezzo iniziale

Riflettori su Spotify - 'anti-Ipo' a Wall Street : obiettivo 25 miliardi di dollari : Riflettori dei mercati su Spotify . L'azienda campionessa dello streaming musicale oggi va alla prova dei fatti: si vedrà se anche gli investitori credono nella società guidata da Daniel Ek e su un modello di business in via di affermazione, che punta a convincere ...

Spotify approda a Wall Street - punta a 23 miliardi di capitale : Oggi è il giorno della quotazione di Spotify. La startup della musica realizza lo sbarco in Borsa più importante del 2018. Come andrà il titolo?

Spotify sbarca a Wall Street/ Musica in streaming debutta in Borsa : un mese fa il ko dei profili craccati : Spotify sbarca a Wall Street: l'azienda leader della Musica in streaming fa il suo esordio sulla Borsa di New York. Ma per il settore hi-tech il rischio di una crisi irreversibile è concreto(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Spotify debutta a Wall StreetMa in Borsa piove sui titoli tech Tutte le cifre sul debutto dell'anno : Il servizio di streaming musicale Spotify debutta in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall'ostilita' mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c'e' grande attesa per il debutto di Spotify, societa' nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall ...

Spotify approda a Wall Street - punta a 23 miliardi di capitale : La musica si fa largo a Wall Street. Con il suono della campanella di New York, partiranno oggi le contrattazioni sul titolo di Spotify Technology S.A. La società svedese ha scelto la piazza finanziaria statunitense per aprirsi agli investitori e raccogliere capitali: sarà riconosciuta con la sigla ‘Spot’. È considerata la più importante quotazione tecnologica del 2018 e non solo per le dimensioni. A fine giornata, il titolo ...

La musica in streaming debutta a Wall Street con Spotify : Roma, , askanews, - Spotify, il numero uno al mondo della musica in streaming, sbarca a Wall Street, e il suo debutto in Borsa è uno dei più attesi dell'anno in tutto il settore tecnologico.Il colosso svedese con 71 milioni di abbonati paganti e ...

SPOTIFY SBARCA A Wall STREET/ Musica in streaming debutta in Borsa : ma per l'hi-tech è il canto del cigno? : SPOTIFY SBARCA a WALL STREET: l'azienda leader della Musica in streaming fa il suo esordio sulla Borsa di New York. Ma per il settore hi-tech il rischio di una crisi irreversibile è concreto(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:32:00 GMT)