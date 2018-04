ilgiornale

: @sarabattaglia_7 Questi cosiddetti colti mi fanno apprezzare Baldur von Schirach. - Donato12428983 : @sarabattaglia_7 Questi cosiddetti colti mi fanno apprezzare Baldur von Schirach. -

(Di martedì 3 aprile 2018) ... certamente, interesse per la ricostruzione della biografia dell'autore e per certi ritratti psicologici e particolari aneddotici relativi a tante personalità del mondo nazionalsocialista. Ma non ...