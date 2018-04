Volta Paesi Baschi | la prima ad Alaphilippe | Nibali in ritardo

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) Non solo alle classiche del nord, ma anche nelle corse a tappe continua il filotto di vittorie della Quickstep VIDEOin questo impressionante avvio di stagione. Julianha conquistato latappa della #battendo in una volata a due Primoz Roglic. Il francese e lo sloveno si erano avvantaggiati sull’ultima rampa, ad una manciata di chilometri dal traguardo, dopo aver staccato Nairo Quintana.si è presentato al via ad appena 24 ore dal debutto al Fiandre, ma non è riuscito a tenere testa ai migliori sulla salita finale., De Gendt e Cataldo in fuga Latappa dellaha proposto un tipico percorso basco, con tante salite brevi e un’ultima rampa in doppia cifra di pendenza. Nelle fasi iniziali se ne sono andati in quattro: Amanuel Ghebreigzabhier Werkilu Dimension Data, Ibai Salas Zorrozua Burgos BH, Jonathan Lastra ...