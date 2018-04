Volley - Nazionale Italiana femminile seniores | ecco la lista del CT Davide Mazzanti per

Volley - Il tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti in Puglia. Il week end di Coppa. : ... ore 17.00, COVEME VIP SAL LAZZARO - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO , ore 20.00, Sabato 31 Marzo - Finali FINALE 3/4 POSTO , ore 16.00, FINALISSIMA , ore 19.00, PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING: https://...

Volley : la nazionale Under 20 prepara l'Europeo a Vigna di Valle : Vigna DI Valle , ROMA, - Il tecnico Monica Cresta della nazionale Under 20 maschile , in vista del torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, ha convocato 20 giocatori presso il ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - la nazionale stanotte in campo contro la Cambogia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, -Parte l'avventura Mondiale della nazionale di Sitting Volley che da stanotte sarà impegnata a Jeju Island nel torneo di qualificazione alla rassegna iridiata che si ...

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la Nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...

Volley - Jiri Kovar : “Non giocherò in Nazionale - saluto l’Italia : 8 mesi di partite mi bastano” : Jiri Kovar ha confermato che non giocherà più in Nazionale. Dopo aver rinunciato lo scorso anno all’azzurro, lo schiacciatore di Civitanova non sarà in campo nemmeno durante quest’estate che culminerà con i Mondiali in casa. Il martello ha confermato la sua scelta in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Magari parlerò con Blengini ma per me il discorso della maglia azzurra è chiuso. Sarebbe bello fare il ...

Volley - Andrea Anastasi nuovo CT del Belgio! Il Nano guida i Red Dragons - grande ritorno in Nazionale : Andrea Anastasi è il nuovo CT del Belgio. I Red Dragons, dopo l’ottimo quarto posto agli ultimi Europei (eliminarono l’Italia ai quarti di finale), cambiano la guida tecnica e si affidano al Nano che così sarà al comando di una Nazionale di Volley maschile per la quarta volta in carriera dopo Italia (bronzo olimpico a Sydney 2000 e vincitore degli Europei 1999), Spagna (clamoroso trionfo agli Europei 2007) e Polonia (che aveva ...

Sport e disabilità : la Riviera di Ulisse si prepara ad ospitare la nazionale di sitting Volley : Gli allenamenti sono liberi e gratuiti, tutti gli appassionati sono invitati a condividere un momento bellissimo di Sport e disabilità. LINK ALL'EVENTO https://www. facebook.com/events/ ...

Volley : la Lega Femminile al CEV Forum 2018 parlare di attività internazionale : LUSSSEMBURGO- Si è aperto questa mattina, a Lussemburgo, il CEV Forum 2018, un convegno organizzato dalla Confederazione Europea in cui tutte le componenti del Volley - Club, Leghe, Federazioni, ...

Volley - Alessandro Fei : “Io in Nazionale? Mi piacerebbe ma l’età avanza. Prima tutti volevano giocare con l’Italia - ora la gente non ci va…” : Alessandro Fei sta disputando una stagione meravigliosa a Piacenza e ora ha nel mirino il record assoluto di punti in Serie A: il 39enne si è spinto fino a 9613 ed è a sole 75 lunghezze dal Primato di Hristo Zlatanov, un gap che può essere colmato durante i playoff. L’opposto dei Lupi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e si è soffermato anche sulla possibilità che giochi nuovamente per l’Italia a sei anni di ...

Volley - Alessandro Fei a un passo dalla leggenda : a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale? : Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del Volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di ...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata - i migliori italiani. Vettori rinasce - Fei da Nazionale - Argenta prende fiducia : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. ALESSANDRO FEI. Sta disputando una delle migliori stagioni della sua vita, è sempre scatenato e macina punti come un ossesso. L’opposto di Piacenza merita il ritorno in Nazionale. Fox sigla 22 punti (52% in attacco e addirittura 6 aces) nel match perso al tie-break ...

Volley - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Italia saranno in diretta tv su Rai Due! La Nazionale sul canale generalista : tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due. Questa è la grande notizia di giornata per tutti gli appassionati di pallavolo che potranno gustarsi i match della nostra Nazionale durante i Mondiali casalinghi sul secondo canale del network pubblico. La rassegna iridata si svolgerà nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre e naturalmente gli azzurri vorranno essere assoluti ...

Volley - calendari affollati e giocatori infortunati. La proposta dall’Italia : “Un mese di vacanza - campionato per 7 mesi - meno partite. E la Nazionale…” : I calendari affollati sono uno dei grandi problemi che affligge il Volley: troppe partite durante una stagione sempre più compressa, poco spazio per recuperare, periodi di riposo ridotti per giocatori che scontano sempre più infortuni e che non riescono a tenere un alto rendimento per tutto l’anno. Si vuole giocare di più per aumentare lo spettacolo ma facendo così si rischia di abbassare il livello: è un cane che si morde la coda e il ...

Sitting Volley : la nazionale femminile a Trento dall' 8 all'11 febbraio : Trento- La nazionale di Sitting Volley femminile, nel programma di avvicinamento alle qualificazioni mondiali , sosterrà dall' 8 all'11 febbraio, uno stage nel Trentino che si concluderà con una ...