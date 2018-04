Volley femminile | le convocate dell’Italia per le partite estive | rosa di 28 azzurre

oasport

(Di martedì 3 aprile 2018) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di, ha svelato lacon la quale parteciperà alle competizionitra cui spiccano la Nations League (cinque turni di, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre). Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale Seniores e Nazionale under 2020. Il primo gruppo (14 atlete) parteciperà alla Nations League, il secondo lavorerà in prospettiva Olimpiadi Tokyo 2020 e si concentrerà sui Giochi del Mediterraneo (a Tarragona dal 22 giugno al 1° luglio). Entrambi i gruppi, però, lavoranno in parallelo in modo da agevolare eventuali scambi anche in vista della rassegna iridata. Di seguito le 28. Già domani alcune ragazze si raduneranno al Centro ...