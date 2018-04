Volley | Europei U18 2018 | i convocati dell’Italia per la trasferta in Slovacchia | 12

Volley : Europei giovanili - si gioca a Concorezzo e Corigliano Calabro : ROMA- Si svolgeranno a Concorezzo e Corigliano Calabro i due tornei di qualificazione per gli Europei Under 19 femminile e Under 20 maschile . Dal 27 al 29 aprile le azzurrine di Massimo Bellano ...

Volley : Europei giovanili - qualificazioni a Concorezzo e Corigliano Calabro : ROMA- Sarà l'Italia ad ospitare i tornei di qualificazione per gli Europei Under 19 femminile e Under 20 maschile . La rappresentativa femminile sarà di scena Concorezzo in Lombardia, quella maschile ...