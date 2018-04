”Voleva uccidersi davanti ai miei occhi” Il dramma della star L’attore | tra i più

caffeinamagazine

(Di martedì 3 aprile 2018) ”Ero arrivato al punto in cui non volevo fare più nulla o andare da nessuna parte. Piangevo costantemente”. L’intervista rilasciata in esclusiva all’Express ha lasciato i suoi fan senza parole. Nella sua carriera ha scelto sempre ruoli dell’invincibile, del duro,roccia. Ma The Rock, ovvero Dwayne Johnson, ha sofferto di depressione per un lunghissimo periodosua vita. Johnson, 45 anni, per il secondo anno si appresta ad essere l’attore americano più pagato. Ma per ottenere quello che ha avuto dalla vita, ha dovuto lottare, parecchio, da quando era piccolo. Figlio unico di madre samoana e padre afro-americano, Johnson aveva 14 anni quando, tornando a casa, trovò l’atto di sfratto sotto la porta. Abitava alle Hawaii con la madre, Ata, mentre il padre, Rocky, wrestler professionista, viveva una vita sregolata passando da un ring ...