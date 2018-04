Voi scorretti | noi no Casa Bianca critica Pechino per i contro-dazi

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Lahatoper icinesi in risposta a quelli americani su acciaio e alluminio: "Invece di mettere nel mirino l'export Usa commercializzato correttamente, la Cina deve cessare le pratiche scorrette che stanno danneggiando la sicurezza nazionale Usa e distorcendo i mercati globali", ha detto Lindsay Walter, uno dei portavoce della presidenza. "I sussidi della Cina e la costante sovraproduzione sono la causa principale della crisi dell'acciaio", ha aggiunto.In settimana gli Usa dovrebbero annunciare sanzioni e penalità per un valore di circa 60 miliardi di dollari su varie merci cinesi per la presunta violazione della proprietà intellettuale.Con iamericani al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio e icinesi su 128 beni provenienti dagli Usa - al 15% su 120 beni, tra cui frutta come mele e uva, vino, ginseng, mandorle e tubi ...