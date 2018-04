Vittorino Andreoli | I social sono per le persone frustrate | ne ha bisogno chi è

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018), psichiatra, scrittore, già Direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona – Soave e membro della New York Academy of Sciences ha raccontato di sé, del suo mestiere e della società in una lunga intervista rilasciata a Il Giornale.Reduce dall'uscita del suo ultimo romanzoIl silenzio delle pietre (Rizzoli),racconta la scelta della trama distopica, della solitudine di cui l'uomo avrebbe.Siamo intossicati da rumori, parole, messaggi e tutto ciò che occupa la nostra mente nella fase percettiva. Ildi solitudine è una condizione in cui poter pensare ancora. Oggimorte le ideologie, è morta la fantasia. Siamo solamente dei recettori. Ho proiettato il libro nel 2028, un giochetto per poter esagerare certe condizioni. Io immagino che ci sia un acuirsi della condizione di oggi per cui noi siamo ...