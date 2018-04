Vitalizi | primo snodo intesa M5s-Lega | paletti per Fi

Di Maio : “Sogno un parlamento a misura di cittadino. Primo passo sarà abolizione dei Vitalizi ” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio , annuncia che il Primo provvedimento che intende proporre in parlamento sarò l' abolizione dei vitalizi, vecchio cavallo di battaglia pentastellato: "Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un Presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo".Continua a ...

Il primo obiettivo M5s : via i Vitalizi dei deputati : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via Vitalizi - stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...