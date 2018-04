Vincenzo Volo e Francesca Ferro a Ragusa

quotidianodiragusa

: RT @IlM5s: STRAORDINARIA QUESTA NEO DEPUTATA DEL M5S!! ECCO COSA HA SCOPERTO E DENUNCIATO PRENOTANDO UN VOLO ALL'AGENZIA DI MONTECITORIO...… - mondo_vincenzo : RT @IlM5s: STRAORDINARIA QUESTA NEO DEPUTATA DEL M5S!! ECCO COSA HA SCOPERTO E DENUNCIATO PRENOTANDO UN VOLO ALL'AGENZIA DI MONTECITORIO...… - kikka22 : RT @vlagattasrl: Meno due giorni a 'La formazione prende il volo'. La 'Vincenzo La Gatta S.R.L' e la 'La Gatta Service' sono sempre in pri… - vlagattasrl : Meno due giorni a 'La formazione prende il volo'. La 'Vincenzo La Gatta S.R.L' e la 'La Gatta Service' sono sempre… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Tutto pronto per l'ultimo appuntamento della stagione Teatro in Primo Piano. In scena Una famiglia quasi perfetta con