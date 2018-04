Video Gol Juventus-Real Madrid 0-3 | Highlights e Tabellino Champions League 3-4-2018

Video Cristiano Ronaldo - gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Un'autogol di Navas dopo Sarabia : DIRETTA Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Di Francesco : 'Roma da sogno. Nainggolan gioca al 50 %' Video : Affrontiamo il club più forte del mondo con orgoglio, ma noi vogliamo continuare a sognare. Jordi Alba ha detto che siete un avversario difficile e compatta, come si affronta il Barcellona? Se siamo ...

Juventus-Real Madrid LIVE - spettacolo incredibile sugli spalti poi il gol di Cristiano Ronaldo su errore dei difensori bianconeri [FOTO e Video] : 1/3 Foto Instagram ...

Infortunio Alvarez - tegola Sampdoria : in campo Ramirez - poi gol di Caprari! [Video] : Infortunio Alvarez – Si stanno giocando le gare valide per il recupero del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Sampdoria. La squadra di Giampaolo non sta attraversando un buon momento ma riesce a passare in vantaggio grazie ad una rete di Caprari, disattenzione da parte della difesa di casa. Infortunio anche per Alvarez, problema muscolare, in campo Ramirez al suo posto. Gol Caprari Toloi s’endort, Caprari en profite, ça fait ...

Diretta / Pro Vercelli Perugia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Reginaldo sfiora il gol : Diretta Pro Vercelli Perugia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match al Piola, recupero di Serie B (oggi 3 aprile)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Diretta/ Monza Prato (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Cogliati sfiora il gol di testa : Diretta Monza Prato info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, recupero di Serie C al Brianteo (oggi 3 aprile)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 14:39:00 GMT)

Video/ Parma Palermo (3-2) : highlights e gol della partita (Serie B recupero) : Video Parma Palermo (risultato finale 3-2): higlhights e gol della partita, recupero della Serie b. Mirabile tripletta di Calaio per i padroni di casa al Tardini. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Video/ Avellino Bari - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B recupero - : Video Avellino Bari , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita, recupero della Serie B. Galletti al successo al Partenio.

Video/ Foggia Empoli (0-3) : highlights e gol della partita (Serie B recupero) : Video Foggia Empoli (risultato finale 0-3): highlights e gol della partitam recupero della Serie B. Toscani in fuga in classifica: alla vittoria con Zajc, Rodriguez e Caputo.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Video/ Avellino Bari (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B recupero) : Video Avellino Bari (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, recupero della Serie B. Galletti al successo al Partenio con Nene e Cissè.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Il Video di Amore Gigante di Gianna Nannini tra la musica e la figlia Penelope - il nuovo singolo ha debuttato col tour : Ha debuttato nel weekend di Pasqua su Youtube il video di Amore Gigante di Gianna Nannini, terzo singolo estratto dall'omonimo album dopo l'apripista Fenomenale e Cinema. Scene in bianco e nero raccontano i grandi amori della rocker senese, la musica e la figlia Penelope, con immagini si alternano come a definire la sua essenza mentre la cantante interpreta il brano: Gianna Nannini canta il suo Amore Gigante immersa tra gli strumenti del ...

DIRETTA / Avellino Bari (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Improta a caccia del gol! : DIRETTA Avellino Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, al Partenio si gioca il recupero di Serie B (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:05:00 GMT)