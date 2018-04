Video dell’ingresso in casetta ad Amici 2018 | squadre bianca e blu separate in vista del

optimaitalia

(Di martedì 3 aprile 2018) L'ingresso inadviene mostrato su Real Time nella puntata in onda lunedì 2 aprile.Per i 14 concorrenti ammessi al serale, dopo la suddivisione inappresa nel corso dell'ultimo pomeridiano e mostrata su Canale 5 sabato 31 marzo, è il momento dell'ingresso inad. La squadrae la squadra blu sono state composte dalla redazione del programma e ha suscitato qualche malumore. Sono state divise coppie edzie che dovranno resistere all'isolamento del serale.Le due, infatti, vivranno in casettee non si incontreranno quasi mai nel corso delle settimane, ad eccezione della diretta serale del sabato quando la squadrae la squadra blu saranno in sfida l'una contro l'altra. A decidere i concorrenti che dovranno sfidarsi e le prove da affrontare sarà la produzione del programma che comunicherà il tutto in ...